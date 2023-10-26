TCDD'den İsrail'e destek veren Starbucks'ın yüksek hızlı trenlerden kaldırılması için talimat

İşgalci İsrail ordusu dün gece Gazze Şeridi'ne bir saldırı düzenledi. Ordu tarafından yayınlanan videoda, zırhlı araçların sınır bölgesinden içeri ilerlediği ve şiddetli çatışmaların yaşandığı görüldü. İsrail askerleri birkaç saat içinde bölgeyi terk ederek sınır içlerine çekildi. Askeri uzmanlar, İsrail'in daha önce hiç yapmadığı bu hamleyi sürpriz ve yeni taktiği olarak yorumladı.