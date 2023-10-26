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TCDD'den İsrail'e destek veren Starbucks'ın yüksek hızlı trenlerden kaldırılması için talimat

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), terör devleti İsrail'e destek veren Starbucks'a karşı harekete geçti. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, Starbucks’ın yüksek hızlı trenlerden kaldırılması yönünde yüklenici firmalara talimat verildiğini açıkladı.

Semih Bozkuş
20:49 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 22:13 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TCDD, yüksek hızlı trenlerde Starbucks ürünlerini yasakladı.

TCDD, yüksek hızlı trenlerde Starbucks ürünlerini yasakladı.

Gazze'de katliamlarını 20 gündür sürdüren işgalci İsrail'e karşı Türkiye'den gösterilen tepkilerin boyutu da artıyor.

Halk nezdinde protesto gösterileri düzenlenirken, Siyonizm destekçisi firmaların mallarına karşı yapılan boykotlar da hız kazandı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları da (TCDD) terör devleti İsrail destekçisi Starbucks'a karşı harekete geçerek yaptırım kararı aldı.

TCDD, ABD menşeli kahve zincirinin hızlı trenlerden kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.

Starbucks yerine alternatif ürünler kullanma talimatı

Büyük takdirle karşılanan kararı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın duyurdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Yalçın, yüksek hızlı trenlerde kafeteryaların işletmeciliğini yapan yüklenici firmaya, Starbucks ürünlerinin yerine, alternatif ürünlerin yolculara sunulması ile ilgili resmi bildirimde bulunulduğunu kaydetti.

Türkiye'nin her zaman zalimlere karşı mazlumların yanında yer aldığını belirten Yalçın, "TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak her zaman FİLİSTİNLİ kardeşlerimizin yanında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.




#TCDD
#Yüksek Hızlı tren
#Starbucks
#Yaptırım
1 gün önce
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