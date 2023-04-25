TCG Anadolu’ya ‘elektronik’ kalkan: Yüzen kaleye milli janmer

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan ve vatandaşların ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, korumada son teknoloji sistemlerle donatıldı.





Türkiye’nin sahadaki en önemli kuvvet çarpanı olan ve yüzde 70’e ulaşan yerlilik oranıyla donanmaya güç katan TCG Anadolu, elektronik harbe karşı da milli bir sistemle korunacak.





Düşmana duvar

Tualcom tarafından geliştirilen TUALAJ 8300-D GPS/GNSS Anti-Jam Sistemi sayesinde TCG Anadolu, düşman elektronik-harp unsurlarının yoğun olarak bulunduğu muharebe şartlarında dahi görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilecek.





8 parçalı bir anten yapısına sahip koruma sistemi, TCG Anadolu’nun konum ve zaman belirleme sistemlerini hedef alan elektronik araçlara karşı duvar görevi üstlenecek. Yeni nesil huzme oluşturma tekniklerini kullanan TUALAJ 8300-D, çoklu karıştırma kaynaklarının bulunduğu durumlarda dahi tehdidin etkisini ortadan kaldıracak ve Küresel Konum Belirleme Sistemi alıcısının normal bir şekilde çalışmasını mümkün kılacak.









Dünyanın en küçük Anti-Jam'i

Savaş gemisi ve sabit tesislerin yanı sıra İHA/SİHA, helikopter, füze ve zırhlı araçlarda da çalışan savunma sistemi, sivil ve askeri statüdeki GPS araçlarıyla çalışma özelliğine sahip. TUALAJ 8300-D, TCG Anadolu’nun GPS sistemine yapılacak karıştırma saldırılarını önlemeye çalışacak sistem, ‘Dünya’nın en küçük ve en etkili anti-jam sistemlerini üretmesiyle’ öne çıkıyor.





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