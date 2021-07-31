Gündem Tedavi parası yanan kanser hastası Cemile teyzenin yüzü destek telefonlarıyla güldü
ANTALYA

Tedavi parası yanan kanser hastası Cemile teyzenin yüzü destek telefonlarıyla güldü

Manavgat'taki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve tedavisi için biriktirdiği parasını da kaybeden Cemile Öner, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek telefonlarıyla mutlu oldu. Öner, "Vatandaşların destek telefonları beni mutlu etti. Herkes bir işin ucundan tutacağını söyledi. 'Teyze üzülme, sana yardım edeceğiz.' diyorlar. Canım sağ olsun. O helal lokmaydı, alnımın teriydi. Yine olur inşallah" dedi.

Haber Merkezi AA
Tedavi parası yanan kanser hastası Cemile teyzenin yüzü destek telefonlarıyla güldü
Cemile Öner

Hikayesiyle insanları duygulandıran 60 yaşındaki Cemile Öner'in kullanılamaz hale gelen evinin önünde bekleyişi sürüyor. Öner, dünden bu yana bir çok ilden vatandaşın telefonla kendisini arayarak üzüntüsünü paylaştığını söyledi.

Mahallerine gelen insanların kendisine sarılarak teselli ettiğini aktaran Öner, "Vatandaşların destek telefonları beni mutlu etti. Herkes bir işin ucundan tutacağını söyledi. 'Teyze üzülme, sana yardım edeceğiz.' diyorlar. Telefonda arayan insanların acımı paylaşması bile yüzümü güldürmeye yetti. Arayanlardan Allah razı olsun. Moralim düzeldi" ifadesini kullandı.

Manavgat'ta tedavi parasını yangında kaybeden kanser hastası kadın ağıtlarla yürekleri burktu
OYNAT 01:16
Manavgat'ta tedavi parasını yangında kaybeden kanser hastası kadın ağıtlarla yürekleri burktu
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve kanser tedavisi için biriktirdiği parasını da kaybeden kadın, yaşananları çaresizce izledi.

Yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner, başarılı olamayınca 'Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım.' diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi.

Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.

Yangını ağıtlar yakarak izleyen Cemile Öner, 'Yıllarca hayvancılık yaptım. Eşimin sigortasını tamamlayarak emekli maaşını almaya başladım. Küçük de olsa bu evi yaptım. Dişimden, tırnağımdan artırarak her şeyi yaptım. Çocuklarımı helal lokmayla büyüttüm. Yaklaşık 5 yıl önce meme kanseri tedavisi görmeye başladım. Antalya'da özel bir hastanede tedavim sürüyordu. Bir ineğim ve 2 küçükbaş hayvanım vardı. Kanser tedavim için ineğimi satmıştım.' diye konuştu.


"O helal lokmaydı, alnımın teriydi. Yine olur inşallah"

Parası tamamen yansa da sonradan yaşananların kendisini duygulandırdığını anlatan Öner, "Canım sağ olsun. O helal lokmaydı, alnımın teriydi. Yine olur inşallah. Saldığım 2 küçükbaş hayvanı da mahalleme yakın bir bölgedeki arazide buldum." diye konuştu.

Karaöz Mahallesi'ndeki yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışsa da başarılı olamayan Öner, "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım." diyerek gözyaşı dökmüştü.

Kanser tedavisi için biriktirdiği parasını yangında kaybetti
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Kanser tedavisi için biriktirdiği parasını yangında kaybetti

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