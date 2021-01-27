Gündem Tekne batıran lodos Marmara Körfezinde balıkçı teknesi battı
KOCAELİ

Tekne batıran lodos: Marmara Körfezi’nde balıkçı teknesi battı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde etkili olan lodos sebebiyle, iskeleye bağlı haldeki bir tekne battı.

Haber Merkezi İHA
Marmara Körfezi'nde kuvvetli lodos nedeniyle balıkçı teknesi battı.
Marmara Körfezi'nde kuvvetli lodos nedeniyle balıkçı teknesi battı.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca’da balıkçı teknelerinin bulunduğu iskelede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan lodos sebebi ile iskeleye bağlı halde bulunan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi su almaya başladı. Su alan tekne kısa sürede battı.

İHA
Lodos sebebiyle iskeleye bağlı haldeki bir tekne battı.

Sabah uyandıklarında teknenin battığını gördüklerini söyleyen Enver Okan, “Dün yaşanan fırtına sonrasında biz de teknelerimizi korumak için uykusuz kaldık. Sabah kalktığımızda bir balıkçı teknesinin battığını gördük. Bu konuda ilçemiz biraz şanssız. Bir barınağımız yok” dedi.

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