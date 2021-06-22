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EĞİTİM

Telafi için başvuru zamanı

Kovid-19 salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci bazı dönemlerde uzaktan, bazı zamanlarda yüz yüze eğitim alarak 2020-2021 eğitim öğretim yılını geride bıraktı. Öğrenciler için şimdi telafi dönemi başlıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Telafi için başvuru zamanı
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci bazı dönemlerde uzaktan, bazı zamanlarda yüz yüze eğitim alarak 2020-2021 eğitim öğretim yılını geride bıraktı. Öğrenciler için şimdi telafi dönemi başlıyor. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran’da e-Okul’dan erişime açıldı. Ancak yüz yüze karne almak isteyen öğrenciler, 2 Temmuz’da okullardan alabilecek.

EN AZ 12 ÖĞRENCİ

  • Öte yandan telafi eğitimi için de başvurular dün başladı. “Telafide Ben de Varım” programı için dün başlayan başvurular 2 Temmuz’a kadar sürecek. Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek. Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.

TELAFİ 5 TEMMUZ’DA

Başvuruların ardından telafi eğitimi 5 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Telafi eğitimi zorunlu değil. Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER

  • Telafi eğitim ile öğrencilerin sosyalleşmesi ve pandemi dönemindeki olumsuz etkilerden uzaklaşması hedefleniyor. Telafi eğitimi programı öncesinde öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda okullarda etkinliklerine devam edilecek. Gönüllülük esasına bağlı etkinlikler 5 Temmuz tarihine kadar sürecek.
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