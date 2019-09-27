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İSTANBUL

Telefon şebekeleri neden kilitlendi

Telefon şebekeleri neden kilitlendi

İstanbul'da dün gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefon çok sayıda kullanıcı sesli arama gerçekleştiremedi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem gibi kriz anlarında gerekli olmadıkça telefon görüşmesi yapılmamalı, mesajlaşma tercih edilmeli. Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, dün deprem sonrası yaşanan iletişim probleminin herkesin aynı anda sesli arama yapmaya çalışmasından kaynaklı olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, dün deprem sonrası yaşanan iletişim probleminin herkesin aynı anda sesli arama yapmaya çalışmasından kaynaklı olduğunu belirtti.

İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefon şebekelerinde sorun yaşanmaya başladı ve çok sayıda kullanıcı sesli arama gerçekleştiremedi.

  • Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, deprem sonrası şebekelerde problem yaşanmasının temel sebebinin, çok sayıda kullanıcının aynı anda sesli arama yapma talebinde bulunması olduğunu söyledi.

"Problem, herkesin aynı anda arama yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor"

Deprem esnasında sallantılardan dolayı bazı santrallerde elektrik kesintisi yaşanmış veya sistemlerin kendisini kapatmış olabileceğiniaktaran Karaçuha, "Bu durumlar gerçekleşme ihtimali olsa da düşük olasılığa sahip. Deprem sonrasında şebeke problemi yaşanması herkesin aynı anda sesli arama yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Karaçuha, sesli aramalarda problem yaşanmasına rağmen WhatsApp aracılığıyla iletişimin sağlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şebekelerde ses, veri gibi farklı kanallar bulunuyor. WhatsApp aracılığıyla sağlanan iletişim, ses kanalından farklı bir kanalda gerçekleşiyor. Bu nedenle sesli aramalarda problem yaşanırken WhatsApp'la yapılan haberleşmelerde şebeke bunu kaldırabiliyor. Deprem gibi kriz anlarında gerekli olmadıkça telefon görüşmesi yapılmamalı, mesajlaşma tercih edilmeli. Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar."

"Dünyada hiçbir şebeke böyle bir trafiği kaldıramaz"

Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, dünyada hiçbir ülkenin kriz anlarında yoğun talebi karşılayabilecek bir telefon şebeke altyapısına sahip olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Deprem anında iletişimin kesilmesinin ana sebebi anlaşılır olması açısından şöyle açıklanabilir: İstanbul'daki herkes arabasını alıp boğaz köprüsüne gitmeye kalksa o kadar arabanın köprüden geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla deprem anında herkes telefona sarılıp eşini, dostunu aramaya kalkınca iletişim sistemlerindeki trafiğin artmasına bağlı olarak sistem kilitleniyor ve iletişimde kesintiler meydana geliyor. Dünyada hiçbir şebeke böyle bir trafiği kaldıramaz. Herkesin aynı anda sesli arama yaptığı bir durumda sistemin çalışır halde olması şebeke kurulum maliyetlerini 10 kat artırır. Şebekenin bu talebi karşılaması teknik olarak imkan dahilinde fakat ekonomik bir seçim olmadığı için ABD dahil olmak üzere hiçbir ülkede bu şekilde bir altyapı bulunmuyor."

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