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ANKARA

Temsilde adalet geliyor

Baroların yapısını değiştiren düzenlemeyle TBB’de de yeni dönem başlayacak. Ekim ayının ilk haftasında yapılacak seçimle baroların TBB’deki delegeleri yeniden belirlenecek. Şu anda 561 delegenin 225’ine sahip İstanbul, Ankara ve İzmir’in delege sayısı önemli ölçüde azalacak ve TBB’deki temsili yüzde 8’e düşecek. 45 baronun delege sayısı ise 3’ten 4’e çıkacak. Böylece temsilde eşitlik sağlanacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Barolarda vesayeti bitiren düzenlemeyle Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) de yeni dönem başlayacak. Kamuoyunda ‘çoklu baro’ düzenlemesi olarak bilinen kanunla baroların TBB Genel Kurulu’na göndereceği delege sayısında değişiklik yapıldı. Buna göre, her baro TBB’ye, baro başkanı ile birlikte 4 delege gönderecek. Ancak baroya kayıtlı her beş bin üye için de bir delege seçimi yapılacak.

ÜÇ BÜYÜK BAROYA TIRPAN

Düzenlemeyle baroların TBB’deki temsilinde eşitlik sağlanacak. Mevcut duruma göre, 80 baroyu TBB’de 561 delege temsil ediyor. Bunlardan 225 ise İstanbul, Ankara ve İzmir’den seçiliyor. Söz konusu üç il, sahip olduğu delege sayısıyla birlik başkanını bile belirleyebilecek durumda. Ancak kanun uyarınca, 561 delegenin 138’ine sahip İstanbul Barosu’nun delege sayısı 13’e düşecek. Ankara Barosu’nun delege sayısı 57’den 7’ye, İzmir Barosu’nun 30’dan 5’e, Antalya Barosu’nun 16’den 4’e, Bursa Barosu’nun 13’ten 4’e, Adana Barosu’nun 11’den 4’e inecek. Adıyaman, Çorum, Nevşehir, Niğde, Rize, Tunceli’nin de aralarında bulunduğu 45 baronun TBB’deki delege sayısı ise 3’ten 4’e yükselecek.

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EKİMDE SEÇİLECEK

Kanuna göre, ekim ayının ilk haftasında görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimi yapılacak. Yine TBB’deki delege dağılımını değiştirecek seçim de bu tarihte gerçekleştirilecek. Öte yandan, delegelerin belirlenmesinin ardından TBB’de aralık ayında kritik bir seçim yapılacak. Bu ay içerisinde belirlenecek bir tarihte yapılacak seçimle, TBB Başkanı yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri yeniden belirlenecek.

Yeni baro delege gönderecek

  • Kanunla, avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla birden fazla baronun kurulması hüküm altına alındı. İstanbul 2 Nolu Baro için gerekli 2 bin imza toplandı. Buna ilişkin avukatların imza dilekçeleri TBB’ye sunulacak. Ancak kanuna göre, yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar TBB’ye delege gönderemiyor. Ekim ayının ilk haftasındaki seçime kadar İstanbul 2 No’lu Baro kurulumunu tamamlar ve genel kurulunu yaparsa TBB’ye delege gönderebilecek. Öte yandan mevcut tabloya göre, İstanbul Barosu’nun delege sayısı, TBB Genel Kurulunda avukat sayıları itibariyle 3’er delegeyle temsil edilen 45 ilden bile daha fazla. Yine 57 delegeyle temsil edilen Ankara 19, 30 delegeyle temsil edilen İzmir 10, 16 delegeyle temsil edilen Antalya ise 5 baroya eşit. Delege seçimlerinin yapılmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’in TBB’deki temsil oranı yüzde 46’dan yüzde 8’e düşecek.

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