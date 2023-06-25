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Terk edilen leylekler koruma altına alındı

Iğdır'da anne leyleğin bir süredir gelmediği yuvadaki 2 leylek yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Iğdır Şube Müdürlüğü ekiplerince beslendi ve bakımları yapıldı.

20:29 . 25/06/2023 الأحد
AA
Iğdır'da anne leyleğin bir süredir gelmediği yuvadaki 2 leylek yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Iğdır Şube Müdürlüğü ekiplerince beslendi ve bakımları yapıldı.

Iğdır'da anne leyleğin bir süredir gelmediği yuvadaki 2 leylek yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Iğdır Şube Müdürlüğü ekiplerince beslendi ve bakımları yapıldı.

Iğdır'da terk edilen 2 leylek yavrusu koruma altına alındı.

Aralık ilçesine bağlı Ramazankent köyü sakinleri, köydeki bir yuvada 2 leylek yavrusunun bulunduğunu, anne leyleğin 3 gündür buraya uğramadığını DKMP ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları çalışmada, anne leyleğin bilinmeyen bir nedenle yuvaya gelmediğini ve yavruların 3 gündür aç ve susuz olduğunu tespit etti.

Sepetli vinçle yuvaya ulaşan ekipler, yavruları indirdi.

DKMP İl Müdürlüğüne getirilip burada ilk bakımları ve beslenmeleri yapılan 2 leylek yavrusu, daha sonra Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

#Iğdır
#Yavru leylek
#Koruma altında
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