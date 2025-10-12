Terme’de geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Uygulamalar kapsamında 5 umuma açık iş yeri denetlendi, 594 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 2 yoklama kaçağı tespit edildi ve 255 araç kontrol edildi. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 66 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş ve 1 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Toplam 22 araç sürücüsüne 95 bin 393 TL idari para cezası uygulanırken, 1 sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 2 iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye ise toplam 138 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.