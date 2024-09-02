Terör inleri yerle bir edildi: Cudi Dağı'nda terör örgütüne ait mühimmat deposu imha edildi

Operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edilmesi sonucu; 753 adet el bombası, 1000 adet el bombası fünyesi, 2000 adet elektrikli fünye, 11 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 5 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet PKM Makinalı Tüfek, 1 adet 60 mm'lik Havan, 2 Kg patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.