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Terör inleri yerle bir edildi: Cudi Dağı'nda terör örgütüne ait mühimmat deposu imha edildi

Şırnak ili Cudi Dağı kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsal barınma alanlarının imha edilmesine yönelik 'Gürz-12' operasyonu başlatıldı. Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) ait mühimmat deposu imha edildi.

Pınar Görgü
08:00 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:11 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) ait mühimmat deposu imha edildi.
Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) ait mühimmat deposu imha edildi.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tespit edilerek başlarına yıkıldı.


Şırnak ili Cudi Dağı kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsal barınma alanlarının imha edilmesine yönelik 'Gürz-12' operasyonu başlatıldı.


Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) ait mühimmat deposu imha edildi.

  • Operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edilmesi sonucu; 753 adet el bombası, 1000 adet el bombası fünyesi, 2000 adet elektrikli fünye, 11 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 5 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet PKM Makinalı Tüfek, 1 adet 60 mm'lik Havan, 2 Kg patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

#Şırnak
#terör örgütü
#terör operasyonu
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