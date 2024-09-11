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Terör örgütü PKK günden güne eriyor: İki terörist teslim oldu

Mehmetçik'in operasyonlarıyla günden güne eriyen terör örgütü PKK'da çözülme de sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu. Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
19:46 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör örgütü PKK'da çözülmeler tüm hızıyla sürüyor.

Mehmetçik'in kararlı operasyonlarıyla günden güne eriyen terör örgütünden, iki PKK'lı terörist daha kaçarak Habur'daki Hudut Karakoluna teslim oldu.

Teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçtığını belirten Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"




#Hudut Karakolu
#Milli Savunma Bakanlığı
#Terör Örgütü
#PKK
#Terörist
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