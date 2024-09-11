Terör örgütü PKK günden güne eriyor: İki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler tüm hızıyla sürüyor.
Mehmetçik'in kararlı operasyonlarıyla günden güne eriyen terör örgütünden, iki PKK'lı terörist daha kaçarak Habur'daki Hudut Karakoluna teslim oldu.
Teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçtığını belirten Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadelerini kullandı.
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"