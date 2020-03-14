Gündem Teröre ağır darbe Irakın kuzeyinde 11 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Teröre ağır darbe: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Teröre ağır darbe: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
11 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
11 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.

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