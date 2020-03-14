Teröre ağır darbe: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.

Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB#TSKpic.twitter.com/drgfH9ef21

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2020

GÜNDEM PKK'ya bir darbe daha: 2 terörist terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM M4'te ilk devriye 15 Mart Pazar günü gerçekleşecek