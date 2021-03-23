Gündem Teröre karşı hibrit konferans
ANKARA

​Teröre karşı hibrit konferans

Teröre karşı hibrit konferans

TBMM’nin ev sahipliğinde, “Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi” konulu 4. Parlamento Başkanları Konferansı düzenlenecek. Konferansta, terörle mücadelede parlamentolara düşen roller ele alınacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Teröre karşı hibrit konferans
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

“Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi” konulu Parlamento Başkanları Konferansının dördüncüsü 24-25 Mart’ta Antalya’da düzenlenecek. Konferansa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ev sahipliği yapacak. Şentop, 25 Mart’ta açılış konuşmasını yapacak ve açılış oturumunu yönetecek.

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6 ÜLKE KATILACAK

  • Toplantı, salgın şartları nedeniyle hibrit formatta olacak. Toplantıya, Afganistan, Irak ve Pakistan heyetleri fiziki olarak, Çin, İran ve Rusya ise çevrimiçi katılacak. Bu çerçevede, Afganistan Halk Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, Irak Temsilciler Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Muhammad Ridha AL Haidar, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Oaiser, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, İran İslami Danışma Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Mojtaba Zonoori ve Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy heyetlerine başkanlık edecek.

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DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ

Uluslararası barış ve bölgesel istikrar çabalarına önemli katkı sağlayacağı belirtilen konferansta, terörle mücadele alanında parlamentolara düşen roller ele alınacak. İlki 2017’de Pakistan’da düzenlenen konferansın beşincisi gelecek yıl Rusya ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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