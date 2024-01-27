Teröristleri sınırdan geçirmişler

İstanbul'da özel güvenliği olan lüks bir sitede milyonluk soygun yaşandı. Esenler'de dört bloktan oluşan sitedeki bir daireye, temizliğe gelen kadınlar, evin yedek anahtarını çaldı. Evdeki paraların ve ziynet eşyalarının yerlerini de belirleyen temizlikçiler, anahtarı ve bilgileri çetenin diğer üyeleriyle paylaştı. Çalınan anahtarla eve giren hırsızlar, evdeki ziynet eşyalarını, bir miktar döviz ile Türk Lirasından oluşan nakit paraları çalarak milyonluk soygun yaptı. Filmlere konu olacak soygun mahkemeye taşınırken, site yönetimi ise hırsızlığı mağdur olan ev sahibinin yaptırdığını iddia ederek olayın üstünü örtmeye çalıştı.