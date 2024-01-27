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Teröristleri sınırdan geçirmişler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen PKK soruşturmaları kapsamında iki ayrı operasyon düzenlendi.

Şahin Şen
04:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:26 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet yürüten, teröristlere yaşam malzemesi ve finansman temin eden örgüt üyeleri ile PKK’nın kırsal kadrosuna katılım arayışında olan teröristleri illegal yollardan Yunanistan’a geçişlerini organize eden teröristler takibe alındı. DGH üyelerinin, Yunanistan’taki terör kamplarında bomba ve silahlı eğitim alan teröristlerin, saldırı için yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçişlerini organize edip gizlenecekleri hücre evler temin ettikleri de tespit edildi. Kandil’den talimat alan DGH üyelerini yakalamak için harekete geçen İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli’deki adreslere baskın düzenledi. 10 DGH üyesi yakalandı. Adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale

el konuldu.


#terörle mücadele
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#soruşturma
3 saat önce
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