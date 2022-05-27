Gündem Teröristlerin inlerine girilmeye devam ediliyor Malatyada beş kilogram patlayıcı ele geçirildi
MALATYA

Teröristlerin inlerine girilmeye devam ediliyor: Malatya'da beş kilogram patlayıcı ele geçirildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir mağarada 5 kilogram A4 patlayıcı ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA
Teröristlerin inlerine girilmeye devam ediliyor: Malatyada beş kilogram patlayıcı ele geçirildi
Malatya'da beş kilogram patlayıcı ele geçirildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi bölgesinde geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir mağaranın olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şehit Jandarma Er Mehmet Açlan Operasyonu'nda, terör örgütü mensuplarınca 2014-2016 arasında kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde 5 kilogram A-4 plastik patlayıcı, 17 mekanik fünye, 3 metre iletken kablo, küçük tüp, pense ve çok miktarda muhtelif giyim ve yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeler, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde imha edildi.

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