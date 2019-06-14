Gündem Terörle mücadeleye muvazzaf asker
ANKARA

Celp araları 1 aya düşecek

Terörle mücadeleye muvazzaf asker

Meclis gündeminde bulunan ve askerlik süresini 6 aya indiren yeni askerlik sisteminde terörle mücadelenin sürdüğü bölgeler ve KKTC gibi stratejik noktalara muvazzaf asker gönderilecek. Yeni sistemle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir aksaklığın yaşanmayacağı belirtilirken, teslim olmaları halinde bakayaların para cezalarının silinmesi de gündemde.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Askerlikte celp araları 1 aya düşürülecek
Askerlikte celp araları 1 aya düşürülecek

Yeni askerlik sisteminin ülke güvenliğinde zaafiyet oluşturmayacağı vurgulandı. Terörle mücadelenin sürdüğü bölgeler ve KKTC gibi stratejik noktalara profesyonel asker gönderilecek. Celp araları bir aya düşecek, askere gelmeleri halinde bakayaların para cezaları silinip varsa davaları düşürülecek.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemine ilişkin parti ve kamuoyundaki endişeler giderildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Merkezinde önceki gece ikinci kez toplantıya çağırılan kapalı grupta teklifin teknik ayrıntılarını paylaştı.

Toplu terhislerin sınırda güvenlik zaafiyetine yol açabileceği endişesinin milletvekilleri tarafından tekrar gündeme getirilmesi üzerine, Bakan Akar bu konuda herhangi bir aksama veya sorun olmayacağını vurguladı.

HER AY YENİ CELP

Teklifin yasalaşması halinde terhislerin ardından özellikle terörle mücadelenin yürütüldüğü ve KKTC gibi sıcak bölgelere profesyonel askerlerin gönderileceği, bunun için de eğitimlere başlandığı belirtildi.

Celplerin de her ay yapılarak, bu şekilde asker sayısında azalmanın önüne geçilecek formül üzerinde çalışıldığı kaydedildi. Bu yıl ağustos celbinin temmuza çekilerek temmuzdan itibaren askere gidecek gençlerin her ay askere alınacağı kaydedildi.

BAKAYA KALANLARA AF

Yine toplantıda bakaya kalanlardan para cezası olanların askerlik görevini yapmaları halinde bu borçlarının silinmesi, aynı şekilde davası olanların da davalarının düşürülerek af getirilmesi gündemde.

Toplantıda, teklifle dövizle askerlik ücretinin artırılmasının, yurt dışındaki Türk yükümlülerin vatandaşlıktan çıkmasına neden olabileceği kaygısı da yinelendi. Bunun üzerine hem yurt içi hem de yurt dışı bedelliden yararlanacaklara adil bir dengenin gözetileceği kaydedildi.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı. “Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diyen Erdoğan, bu sayede profesyonel askerliğin yaygınlaşacağını vurguladı.

MUHALEFETE ANLATILDI

Toplantıda görüşülen başlıklar arasında, Cumhurbaşkanına askerlik muafiyeti yetkisi tanıyan 45’inci madde de vardı.

Bu maddeyle ilgili muhalefet partilerinin önergelerinin değerlendirileceği belirtilirken, yeni askerlik kanununun genel bir mutabakat ile yasalaşmasının hedeflendiği vurgulandı. AK Parti grubunu bilgilendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün de CHP, MHP ve İP’e yeni sistemi anlatarak endişeleri gidermeye çalıştı.

Orkestra şefine mezar sürgünü
GÜNDEM
Orkestra şefine mezar sürgünü

Giresun fındığı patlama yapacak
GÜNDEM
Giresun fındığı patlama yapacak
Körfezde sular ısınıyor

Körfez'de sular ısınıyor

ABD, tanker saldırılarından İran'ı sorumlu tuttu.
İşte İmamoğlunun küfür ettiği anlar

İşte İmamoğlu'nun küfür ettiği anlar

Portakal'ın yayınlayamadığı videonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Dünya bunun bedelini ödeyemez

Dünya bunun bedelini ödeyemez

Körfez'deki kaos küresel krize neden olabilir.
PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

Sözcü Kalın, kabine toplantısı sonrası konuştu.
FETÖ'cülerin<br>Torku yalanı tutmadı

FETÖ'cülerin
Torku yalanı tutmadı

Torku, FETÖ'cülerin sistematik yalanlarını çürüttü.
Hafızalarda<br>kalacak ceza

Hafızalarda
kalacak ceza

Akollü araç kullanmaktan 9 kez ceza yedi.
İlk madde<br>kabul edildi

İlk madde
kabul edildi

Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu'nda.
Yangın evlere sıçradı

Yangın evlere sıçradı

​İzmir'deki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mitil atılmış vaziyette

Mitil atılmış vaziyette

​Yıldırım, seçim çalışmalarına ilişkin konuştu.
ABD'ye S-400<br>ve F-35 telefonu

ABD'ye S-400
ve F-35 telefonu

Bakan Akar ile Shanahan'dan kritik görüşme.
İş başvurusunda<br>bile istenmiyor

İş başvurusunda
bile istenmiyor

Veresiyeyi engellemek isteyen satıcı pes dedirtti.
40 dakika görüştüler

40 dakika görüştüler

​Erdoğan ile Bahçeli'den Beştepe'de kritik zirve.
Askerlik teklifinde revizeler olacak

Askerlik teklifinde revizeler olacak

​AK Partili Turan'dan yeni teklif için flaş açıklama.
Kimse Türkiye'ye<br> ültimatom veremez

Kimse Türkiye'ye
ültimatom veremez

Bakan ​Çavuşoğlu'ndan ABD'ye s-400 yanıtı.
Yüzlerce şikayet var

Yüzlerce şikayet var

​Tatil planı yapanlar dikkat: Kabusa dönüşmesin.
Ekolojik gül <br>yağı Çin yolunda

Ekolojik gül
yağı Çin yolunda

​Kilogramı 12 ila 15 bin avro arasında değişiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.