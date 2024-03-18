Terörü kalbinde kurutalım

Türkiye’nin Irak’a yapacağı kapsamlı operasyonların altyapısı askeri kanatta sahada, diplomasi kanadında da bakanlar düzeyinde devam ediyor. Birkaç gün önce hem sınırda hem de Bağdat’ta bir araya gelen Türk ve Iraklı yetkililer PKK’yı bitirecek kapsamlı operasyonunun detaylarını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nisanda yapacağı Irak ziyaretinin altyapısını görüştü. Kaynaklar, Irak’taki PKK varlığını bitirecek operasyonun yol haritasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrasında daha da belli olacağını söyledi. Irakla yapılan güvenlik zirvelerinin devam edeceğine dikkat çeken kaynaklar, yaza kadar Irak’taki terör varlığının etkisiz hale getirilmesinin Kandil, Süleymaniye, Sincar ve Mahmur gibi noktalardaki hedeflerle birlikte sonbahara kadar ise terör sorununun bitirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

ZİYARET BELİRLEYİCİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’a nisanda planlanan ziyaretin izlenecek yolda sürecin belirleyicisi olacağını söyledi. Öte yandan yaz ayına kadar devam edecek olan güvenlik zirvelerinin yapılacak olan operasyonlarda sürecin detaylı şekilde analiz edileceğine işaret ediyor.

4 BÖLGE KRİTİK

Irak sınırında tam güvenliğin sağlanması için yazın yapılacak olan operasyonların kritik öneme sahip olduğunu belirten kaynaklar, sonbahara kadar olan süreçte de Kandil, Süleymaniye, Sincar ve Mahmur gibi noktalara da yapılacak olan devam operasyonları ile tam anlamıyla terörün bitirilmesinin hedeflediğini bildirdi. Yaza kadar Irak kaynaklı terörün çözülmesi istenirken, sonbahara kadar tam anlamıyla bitirilmesi hedefleniyor. Irak’taki terör varlığının yanı sıra Suriye’deki son durum masaya yatırıldı.











