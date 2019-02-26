Gündem Gümüşhanede bulunan 3 bin yıllık freskleri talan ettiler
GÜMÜŞHANE

Gümüşhane haber: Tesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan etti

Gümüşhane'de bulunan 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Gümüşhane'nin İkisu Mevkii'nde taş ocağı çalışması sırasında tesadüfen bulunan, içinde fresklerin bulunduğu, sarp kayalıklar içindeki mağara, defineciler tarafından talan edildi. Duvarlarında, geçmişi M.Ö. 10. yüzyıla kadar uzanan ve 'Dağ Manastırı' olarak adlandırılan mağaranın, turizme kazandırılması isteniyor.

Haber Merkezi DHA
Tarihi mağara, defineciler tarafından talan edildi.
Tarihi mağara, defineciler tarafından talan edildi.

Gümüşhane'nin İkisu Mevkii'nde yıllar önce başlatılan taş ocağı çalışması sırasında sarp kayalıklar arasında bir mağara olduğu fark edildi. Mağarada yapılan incelemelerde duvarlarında, milattan önceki yıllara ait işaretler ve freskler ile Yunanca yazılar yer aldığı belirlendi.

'Dağ Manastırı' olarak adlandırılan ve tarihi geçmişi M.Ö. 10'uncu yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen mağara, defineciler tarafından talan edildi.

Duvarlarındaki yazı ve fresklerin tahrip olduğu mağaranın arkeologlar tarafından araştırılıp, turizme kazandırılması isteniyor.

Duvarlarındaki yazı ve fresklerin tahrip olduğu mağaranın arkeologlar tarafından araştırılıp, turizme kazandırılması isteniyor.

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, mağaranın taş ocağı çalışmaları sırasında keşfedildiğini anlatarak, mağara ile ilgili detaylı araştırma yapılmadığını söyledi.

Duvarlarında, geçmişi M.Ö. 10. yüzyıla kadar uzanan ve 'Dağ Manastırı' olarak adlandırılan mağaranın, turizme kazandırılması isteniyor.

Oral, "Bu işin uzmanları olan arkeologların gelip, burayı incelemeleri gerekiyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla mağaranın içerisinde ve tavanında özel bir sıva var. Burası çok tahrip edilmiş. Burayı kullanan ya da define arayanlar mağarayı tahrip etmiş. Duvarlarda freskler var. Bizans Dönemi'ne ait olduğunu tahmin ettiğimiz simgeler var. O dönemlere ait yazılar var" dedi.

Oral, mağaranın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından incelenerek, turizme kazandırılmasını istedi.

Tesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan etti
FOTOĞRAF 9
Title
Gümüşhane'nin İkisu Mevkii'nde yıllar önce başlatılan taş ocağı çalışması sırasında sarp kayalıklar arasında bir mağara olduğu fark edildi.
Title
Mağarada yapılan incelemelerde duvarlarında, milattan önceki yıllara ait işaretler ve freskler ile Yunanca yazılar yer aldığı belirlendi.
Title
'Dağ Manastırı' olarak adlandırılan ve tarihi geçmişi M.Ö. 10'uncu yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen mağara, defineciler tarafından talan edildi.
Title
Duvarlarındaki yazı ve fresklerin tahrip olduğu mağaranın arkeologlar tarafından araştırılıp, turizme kazandırılması isteniyor.
Title
TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, mağaranın taş ocağı çalışmaları sırasında keşfedildiğini anlatarak, mağara ile ilgili detaylı araştırma yapılmadığını söyledi.
Title
Tesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan etti
Title
Tesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan etti
Title
Tesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan etti
Title
Tesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan etti
Tesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan etti
Gümüşhane'nin İkisu Mevkii'nde taş ocağı çalışması sırasında tesadüfen bulunan, içinde fresklerin bulunduğu, sarp kayalıklar içindeki mağara, defineciler tarafından talan edildi.


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