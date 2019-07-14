Teşekkür zamanı

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkür turları Ağustos ayında başlayacak. İl ziyaretleri kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak olan Erdoğan halk buluşmalarında 17 yılda yapılanları anlatacak. Erdoğan teşekkür ziyaretlerine partinin en yüksek oy aldığı illerden başlayacak.

MİLLETLE BULUŞACAK

31 Mart yerel seçimlerinde 12 ilde yüzde 50’nin üzerinde oy aldı. AK Parti’nin en fazla oy aldığı il ise yüzde 72 ile Rize oldu. Sadece seçim zamanları değil diğer süreçlerde de millet ile buluşmaya özen gösteren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bu kez teşekkür etmek için milletle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

48 GÜNDE 57 İLE GİTMİŞTİ

Yerel seçimler sürecinde Erdoğan 48 günde 57 il ve 14 ilçede düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen yenileme seçimleri öncesinde de katıldığı açılış törenlerinde de vatandaşlarla bir araya gelme imkanı buldu. Erdoğan, seçimler sonrası yoğun geçen diplomasi trafiğinden fırsat bulduğu süreçlerde yeninde milletle buluşacak.

Erdoğan’ın buluşmalarında, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin yüzde ellinin üzerinde oy aldığı illere öncelik verilecek. Erdoğan’ın seçimlerde büyük başarı yakalanan illere teşekkür ziyaretinde bulunması planlanıyor. Erdoğan’ın Ağustos ayı içerisinde AK Parti’nin en çok oy aldığı büyükşehirlerden ziyaretlerine başlaması bekleniyor. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde 12 ilde yüzde ellinin üzerinde oy alarak rekor kırmıştı.

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EN YÜKSEK OY RİZE'DE

Bu illerin başında da yüzde 72’lik oy oranı ile Rize gelmişti. AK Parti, Trabzon’da yüzde 64, Kayseri’de yüzde 63, Konya’da yüzde 71, Şanlıurfa’da yüzde 61, Erzurum’da yüzde 62, Kahramanmaraş’ta yüzde 65, Sakarya’da yüzde 65, Şırnak’ta yüzde 61, Gaziantep’te yüzde 53, Adıyaman’da yüzde 53, Nevşehir’de yüzde 51 oranında oy almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac için Londra'dan bisikletlerle yola çıkan İngiliz Müslümanlarla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü. Londra'dan 7 Haziran'da bisikletleriyle yola çıkan ve 60 günde Medine'ye ulaşmayı hedefleyen 8 kişilik “Tour de Hajj” grubu, Rabia işareti yaparak Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Rotalarında toplamda 6 bin 500 kilometrelik yol ve 17 ülke olan 8 İngiliz Müslüman'ın, İstanbul, Bursa ve Konya'daki dini mekanları ziyaret ettikten sonra Suriye ve Irak üzerinden bisiklet yolculuğu mümkün olmadığı için uçakla Mısır'a geçerek yollarına devam edeceği öğrenildi.

Irak Türkmenlerine destek sonuç verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavsiyeleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Türkmenlerin bakanlıkla temsil edilme taleplerinde olumlu sonuç alınmasını sağladı. IKBY’de Mesrur Barzani başbakanlığında kurulan bölgesel hükümette, yerel parlamentodan Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf Selim, “IKBY Bölge Devlet Bakanı” olmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil’deki yetkililerle ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı temaslarda Türkmenlerin durumuna da değinerek, hükümette temsil edilmeleri konusunun Erdoğan başta olmak üzere Türkiye kamuoyunda dikkatle takip edildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, 29 Nisan’da Erbil’e yaptığı ziyarette IKBY hükümetinde mutlaka Türkmenlere yer verilmesi gerektiğini ve bunun Türkmenlere bir lütuf olmadığını kaydetmişti. “Türkmen kardeşlerimizin de sürece dahil olması gerekiyor. Recep Erdoğan da tüm muhataplarına, (Irak) Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanına da iletmiştir.” demişti.