Ticaret Bakanlığı paylaştı: Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilo eroin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş için Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR, riskli görülerek takip altına alındı. Araçda, X-Ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilmesi üzerine, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı arama ve kontroller yapıldı.