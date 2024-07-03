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Ticaret Bakanlığı paylaştı: Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilo eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki TIR'da yapılan aramada, 240 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

09:10 - 3/07/2024 Çarşamba
DHA
Gürbulak Gümrük Kapısı
Gürbulak Gümrük Kapısı

Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki TIR'da yapılan arama sonucu, 240 kilo eroin ele geçirildi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş için Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR, riskli görülerek takip altına alındı. Araçda, X-Ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilmesi üzerine, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı arama ve kontroller yapıldı.

Aramada, TIR'ın farklı noktalarına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 240 kilo eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



#Gümrük Muhafaza ekipleri
#Ticaret Bakanlığı
#Gürbulak
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