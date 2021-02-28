Tır devrildi tonlarca maden suyu araziye saçıldı

Dünya

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkler sayesinde rahat uyuyoruz

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yasa dışı göçün önüne geçmek için Bulgar ve Türk sınır koruma birliklerinin görevini yerine getirdiklerini, bu nedenle Bulgarların evlerinde rahat uyuduğunu ifade etti.