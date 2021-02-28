Gündem Tır devrildi tonlarca maden suyu araziye saçıldı
AFYONKARAHİSAR

Tır devrildi tonlarca maden suyu araziye saçıldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan maden suyu yüklü tır tarım arazisine devrildi. Kazada tonlarca maden suyu araziye saçılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Merkezi İHA
Afyonkarahisar'da tır devrildi, tonlarca maden suyu araziye saçıldı.
Afyonkarahisar'da tır devrildi, tonlarca maden suyu araziye saçıldı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Ş., idaresindeki 49 AAK 411 plakalı tır Bolvadin Sanayi kavşağına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yoldan çıkarak devrildi.

İHA
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan maden suyu yüklü tır tarım arazisine devrildi.

Tır sürücü kazayı yara almadan atlatırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca maden suyu ise tarım arazisine saçıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü: Tonlarca hafriyat yola saçıldı
GÜNDEM
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü: Tonlarca hafriyat yola saçıldı
Abone Ol Google News
Park meselesiyüzünden darp edilmişti

Park meselesi
yüzünden darp edilmişti

​Yüzde 90 engelli vatandaş hayatını kaybetti.
Heyecanla izlendi

Heyecanla izlendi

​Türkiye'nin birçok noktasından görüldü.
Karlı dağların eteklerinde 2 bin 500 metrede aşı yolculuğu

İnanılmaz görüntü

İnanılmaz görüntü

Antarktika'da büyük bir buzul kopma noktasına geldi.
Seçkin piyadeler

Seçkin piyadeler

​NATO'dan TSK'ya 'Mavi Bereli' övgüsü.
Mersin'de 8 bin yıllık keşif

Mersin'de 8 bin yıllık keşif

​Bilim insanlarını heyecanlandırdı, kentin tarihini değiştirecek.

​En büyük 10 ekonomiden biri haline geleceğiz.
Tesadüfen öğrendi

Tesadüfen öğrendi

​Dedesine ait arsadan geçen yolu mahkeme kararıyla kapattırdı.

Tunus'ta kriz devam ediyor.
Çöp dağları<br>geri geldi

Çöp dağları
geri geldi

​İstanbul'u 30 yıl geriye götürdüler.
Biraz daha sabredelim

Biraz daha sabredelim

​Türkiye yarın başlaması beklenen normalleşmeye kilitlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.