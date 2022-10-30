Gündem Toggun Kula rengi ilhamı bu kayalardan aldı
MANİSA

Togg'un Kula rengi ilhamı bu kayalardan aldı

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan akıllı otomobil Togg'un dış renklerinden biri Kula grisi olarak belirlendi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, bunu bir tanıtım fırsatı olarak gördüklerini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Toggun Kula rengi ilhamı bu kayalardan aldı
​Togg'un Kula rengi ilhamı bu kayalardan aldı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan akıllı otomobil Togg'un dış renklerinden birinin Kula grisi olarak belirlenmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

  • Tosun, bu renk seçimiyle 1,2 milyon yıl önce patlayan volkanlardan akarak oluşan bazalt kayaların rengine atıfta bulunulduğunu belirtti.

Togg'un bir rengine ilham olmanın Kula açısından gurur vesilesi olduğuna işaret eden Tosun, bu girişimin UNESCO tescilli jeoparkın daha geniş kitlelere tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Tosun, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli otomobilimiz bir milat, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şahlanışı. Kula'nın yanık topraklarının rengi olan Kula grisi'nin Togg'un renklerinden biri olması bizim için gerçekten sevindirici. Kula grisi, Togg'a çok yakıştı. Bundan sonra Kula grisi, ilçenin turizm ve kültür elçisi gibi dünyanın her yerinde dolaşacak. Çok gurur verici bir şey. Bizim Kula'da halk arasında bir deyimimiz vardır; 'Kula nasip olmaz her kula'. Kula ismi yerli ve milli otomobilimiz Togg'a da nasip oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak istedi: TOGG'un yeşil rengi de üretilecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak istedi: TOGG'un yeşil rengi de üretilecek

Erdoğan ailesinin alacağı TOGG'un rengi belli oldu: Emine Erdoğan duyurdu
FOTOĞRAF 19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında kendisine alacağı Togg'un ilk siparişini verdi..
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\"EMİNE HANIM KARAR VERECEK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında \"Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz\" ifadesini kullandı.
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Erdoğan'ın bu çağrısı sonrası eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Togg'un hangi rengini tercih ettiğini açıkladı.
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ANADOLU KIRMIZISINI İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada \"Ülkemizin cennet köşesinden renkler, #Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Hepsi birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali #Anadolu kırmızısından yana oldu.\" ifadelerini kullandı.
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Erdoğan ailesinin alacağı TOGG'un rengi belli oldu: Emine Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında "Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" ifadesini kullanmıştı. Emine Erdoğan sosyal medyadan beğendikleri rengi duyurdu.


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