​Togg'un Kula rengi ilhamı bu kayalardan aldı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan akıllı otomobil Togg'un dış renklerinden birinin Kula grisi olarak belirlenmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Tosun, bu renk seçimiyle 1,2 milyon yıl önce patlayan volkanlardan akarak oluşan bazalt kayaların rengine atıfta bulunulduğunu belirtti.

Togg'un bir rengine ilham olmanın Kula açısından gurur vesilesi olduğuna işaret eden Tosun, bu girişimin UNESCO tescilli jeoparkın daha geniş kitlelere tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Tosun, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli otomobilimiz bir milat, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şahlanışı. Kula'nın yanık topraklarının rengi olan Kula grisi'nin Togg'un renklerinden biri olması bizim için gerçekten sevindirici. Kula grisi, Togg'a çok yakıştı. Bundan sonra Kula grisi, ilçenin turizm ve kültür elçisi gibi dünyanın her yerinde dolaşacak. Çok gurur verici bir şey. Bizim Kula'da halk arasında bir deyimimiz vardır; 'Kula nasip olmaz her kula'. Kula ismi yerli ve milli otomobilimiz Togg'a da nasip oldu."

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