Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Yolcular camdan çıkarıldı

Kaza Tokat-Turhal karayolu Söngüt köyü yakınlarında meydana geldi. Rize’den Konya istikametine sefer yapan Serkan Bozkurt idaresindeki 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarptı.

Devrilerek yan yatan yolcu otobüsündeki 23 kişi yaralandı. Yaralılar otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkartıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatanlar ise yol kenarındaki bir kahvede bekletildi.

Yolcu otobüsünün ikinci kaptanı Bahadır Çimen, önlerine çıkan bir aracın yavaşlaması sonucu hızını düşürdüğünü, yolun kaygan olması nedeniyle refüje çarptığını söyledi.

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Devrilen otobüsten yaralıların camdan çıkarıldığını belirten Çimen, 23 kişinin yaralandığını ifade etti.

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