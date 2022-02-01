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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Yolcular camdan çıkarıldı

Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak yan yatan yolcu otobüsünde bulunan 23 kişi yaralandı. Otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Tokatta yolcu otobüsü devrildi: Yolcular camdan çıkarıldı
Devrilerek yan yatan yolcu otobüsündeki yaralılar camlardan çıkarıldı.

Kaza Tokat-Turhal karayolu Söngüt köyü yakınlarında meydana geldi. Rize’den Konya istikametine sefer yapan Serkan Bozkurt idaresindeki 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarptı.

Devrilerek yan yatan yolcu otobüsündeki 23 kişi yaralandı. Yaralılar otobüsün kırılan camı ve havalandırma bölümünden yoldan geçenler ve köylülerin yardımı ile çıkartıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatanlar ise yol kenarındaki bir kahvede bekletildi.

Yolcu otobüsünün ikinci kaptanı Bahadır Çimen, önlerine çıkan bir aracın yavaşlaması sonucu hızını düşürdüğünü, yolun kaygan olması nedeniyle refüje çarptığını söyledi.

Devrilen otobüsten yaralıların camdan çıkarıldığını belirten Çimen, 23 kişinin yaralandığını ifade etti.

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