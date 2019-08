Topyekûn isyan!

İzmir ve Muğla başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK'nın ‘Yaktık yine yakacağız’ tehdidine toplumun her kesiminden tepki yağdı. Balıkesir Edremit, Antalya Kumluca ve Bursa Kestel bölgelerinde çıkan yangınlar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Türkiye’nin birçok yerinde peş peşe çıkan orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi. Teröristler yaptıkları açıklamada, 11 Temmuz- 24 Ağustos tarihleri arasında çıkan 27 orman yangınını, ‘Biz yaktık yine yakacağız’ diyerek tehditler savurdu. Terör örgütünün hain eylemlerine ise toplumunun pek çok kesiminden lanet yağdı. İşte tepkiler:

TEREDDÜTSÜZ LANETLİYORUM

Aytun Çıray

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Dr. Aytun Çıray: Üstlendiklerini biliyorum. Devlet bir açıklama yaptı mı onu bilmiyorum. PKK'yı tereddütsüz lanetliyorum. Kanlı bir terör örgütü yıllardır Türkiye'ye çok büyük zararlar verdi. Vermeye de devam ediyor. Bir dönem ne yazık ki çözüm sürecinde güç kazandı ve hükümet bu yanlışından dönerek mücadele başlatıldı. Bu mücadelenin yanındayız, arkasındayız sonuna kadar. Terör örgütü ırkçı ve yayılmacı bir terör örgütü aynı zamanda. Bu terör örgütünün Türkiye'den toprak talebi de var. O yüzden hiç bir tereddüdümüz yok. Yöneticilere sesleniyorum, açıkca ifade ettiklerine göre hem terör örgütlerine karşı hem de sorumsuz insanlara karşı özellikle bu dönemde tedbire ihtiyaç var.

OKSİJEN ALMASINI HARAM SAYIYORUZ

Yavuz Ali Ağıroğlu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Parti Sözcüsü Yavuz

Ağıralioğlu

Ağıralioğlu: Açıklamayı gördüm. Bu alçaklar devamlı Türk milletine, devletine zarar verecek taşın altından çıkmayı severler. PKK daha önce de böyle şeyler yaptı. Tabii ki lanetliyoruz. Hem de ne biçim lanetliyoruz. Bir Türk'e PKK'yı lanetliyor musunuz diye sorulur mu? PKK'yı lanetliyoruz, PKK'yı lanetlemeyenleri de lanetliyoruz. PKK'ya himaye cümlesi kuran herkesi lanetliyoruz. PKK'yı koruyan kollayan herkesi lanetliyoruz. Bizim 35 senedir canımıza bağrımıza saplanmış bu hançerin arkasındaki her eli lanetliyoruz. Her devleti, her ulusu buna içeride himaye cümlesi kuran her alçaklığı Türk yurdunda yaşamasını ona haram sayıyoruz. Aynı coğrafyada, aynı atmosferde aynı oksijeni almayı bile haram sayıyoruz. Bırakın lanetlemeyi bu Anadolu coğrafyasında bu kadar şehit, şühedanın bulunduğu topraklarda PKK'nın yaşamaktan nefes almasına imkan verecek en ufak bir toleransı tanıyan adamın bizimle aynı atmosferde oksijen almasını haram sayıyoruz.

UZMANLIĞIM YOK

Onursal Adıgüzel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: Bu konularla ilgili bir uzmanlığım yok. Hangi kısmını üstlendi bilmiyorum. Hem üstlendiğini görmedim, hem de bu konuyla ilgilenen genel başkan yardımcımız var. Onunla irtibat kurarsanız daha iyi olur. Açıklamayı görmedim.

ÇOK DA SÜRPRİZ DEĞİL

Lütfü Türkkan

iYi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Bilgim var PKK'nın üstlendiğine dair sosyal medyada da görüyorum. Çok da sürpriz değil. Türkiye'ye ihanet etmek istedikten sonra Mehmetçiği öldürmekle ormanı yakmak arasında bir fark yok. Türkiye'ye ihanetin başladığı zaman nerede duracağı belli değil. O yüzden sürpriz değil. Bunların kökünü kurutmak bu ülke için farz bu ülkenin kurtuluşu için şart. Ben Türk milliyetçisi adamım PKK'yı lanetmekten daha öte bir şey yok. Kim yakıyorsa ormanlarımızı insana kıyan ağaca kıymaz mı? PKK'yı lanetliyorum hayatım onları lanetlemekle geçti.

EĞER ONLARSA, LANETLİYORUZ

Faik Öztrak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bunu eğer onlar yapmışsa, kabul ediyorlarsa, bu ülkenin ormanlarını yakanlarını tabii ki lanetliyoruz.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal: O konuyu henüz takip edemedim. Biz dağdan sabah indik. Üstlenmesi çok kötü bir şey, ama görüş vermemeyi tercih ediyorum. Şu an hiçbir şekilde röportaj vermeyeceğim.

BÜYÜK BİR SUÇTUR

Arzu Çerkezoğlu

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İzmir’den Tunceli’ye Çanakkale’den Muğla’ya ülkemizin dört bir yanında ormanlarımızın yakılması ve yağmalanması, insanlığa, yaşama, doğaya ve gelecek nesillere karşı işlenmiş büyük bir suçtur. Böylesi bir suçun hiç bir açıklaması, gerekçesi, mazereti olamaz. Öte yandan ormanların korunması ve geliştirilmesi devletin görevidir.

Yangın değil terör

Ümit Özdağ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ: “Ben PKK’yı yıllardan beri en yakından izleyen kişilerin başında geliyorum. Bunların bir bölümünü PKK’nın yapmış olma ihtimali çok yüksek. Olmayanları da propaganda açısından terör örgütü üstlenme ihtimali var. Bir başkası yapmıştır, yerel bir unsur yapmıştır, propaganda unsuru olarak üstlenmiştir. Terör örgütleri böyle şeyler yaparlar. Yangın değildir terör eylemidir, bu da o diziden bir parçadır. Terörle nasıl her düzlemde mücadele edilmesi gerekiyorsa bununla da öyle mücadele edilmeli” diye konuştu.

Tuncay Özkan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: “Elleri ayakları kırılsın kim yakıyorsa ormanlarımızı. İnsana kıyan ormana kıymaz mı, PKK’yı lanetliyorum. Hayatım onları lanetlemekle geçti” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ise “Ülke ve vatan bir bütün. Ormanda bu vatanın bir parçası. Ha bir ülkeye, bir cana kastetmişsiniz, ha bir ormana. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Orman bu ülkenin, vatanın bir parçasıdır. Bunu PKK yapmışsa PKK’ya, başkası yapmışsa başkasına lanet olsun. Şiddetle kınıyoruz” dedi.

Hasip Kaplan

HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan: “Biz bu tür doğal şeylerin hepsine karşıyız. Tek kelimeyle budur” dedi. Kaplan “PKK’yı lanetliyor musunuz?” sorumuz üzerine ise telefonu kapattı.

Mahmut Tanal

CHP Milletvekili Mahmut Tanal: muhabirimize cevap vermedi. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanal, “Terör örgütü PKK, orman yangınlarını üstlenmiş. İnsan hakları, demokrasi düşmanı bir terör örgütünün, doğa düşmanı olması da normaldir. Ormanlarımızı yakıp burada yaşayan canlıların yok olmasına sebep olanlar alçaktır, vicdan yoksunu sefillerdir. Yangınlar soruşturulmalı” dedi.

Gökhan Özoğuz

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un menajeri Seçil Atan: muhabirimize “Gökhan Bey bu tip konulara kendi sosyal medyası üzerinden yorum yapıyor. Bu tip konularda röportaj yapmak istemiyor” dedi. Gökhan Özoğuz Twitter’da, “Biz o sahte isimlerle kendini gizleyen troll hesaplardan algı yapmak için yazdığınız gibi zaman zaman lanetleyip zaman zaman sessiz kalmıyoruz ormanları yakanlara. Kim yakarsa onu lanetleriz herzaman! Kimin kimin yanında olduğu, kimin ne yaptığı belli olmadığı bir dönem. Zor!” mesajı paylaşmıştı.