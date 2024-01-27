Torunum ayakta bu yeter!

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki depremlerde enkazda 4 gün kalan, hayati risk nedeniyle sağ bacağı ampute edilen minik Eymen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde takılan protezi sayesinde bir yıl sonra yeniden yürümeye başladı. Depremde 36 yaşındaki oğlu ve 29 yaşındaki gelinini kaybeden Hüseyin Civan'ın en büyük mutluluğu torunun hayata yeniden adım atması oldu. Depremden eşiyle şans eseri kapıyı kırarak sağ çıktıklarını, 4 kilometre uzakta oturan oğlunun evine yağmur altında koşarak gittiklerini belirten Civan, "Eşimle oğlumun evine gittik ama oğlum ve gelinimden hiçbir ses alamadık. Torunumu 4'üncü gün enkazdan sağ olarak çıkarttık. Depremin 5'inci günü gelinimizin, 7'nci günü de oğlumuzun cansız bedenine ulaşıldı. Ben 7 gün boyunca enkaz başında bekledim, yavrularımızı toprağa verdik" dedi.

Dede Civan, duygularını, “Çok zor günlerdi. Bana 'Eymen'e çok iyi baktın, Allah senden razı olsun' dediler. Bu doğru değildi. Çünkü, Eymen bana baktı. İlaç almama, ayakta kalmama her şeye sebep torunumdur. Biz karşılıklı birbirimize bakıyoruz. Şimdi torunuma protez takıldı, bu mutluluğu tarif edemem, ancak yaşayan bilir” sözleriyle dile getirdi. Babaanne Nilüfer Civan da torunun yaşıyor olmasının en büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Torunumu, sağlıklı bir birey olarak yetiştirebileyim bana yeter. Büyüdüğünü göreyim, kendi ayakları üzerinde dursun, bu yeter” dedi.