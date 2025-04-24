Trabzon'da bir öğretmen tartıştığı öğrencisinin velisi tarafından darp edildi: Yüzü kanlar içinde kaldı

Trabzon Ortahisar'da nöbetçi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Selami K., 7. sınıf öğrencisinden teneffüs bitiminde zil çaldığı için sınıfa girmesini istedi. Bu uyarıya aldırış etmeyen öğrenci, iddiaya göre Selami K. ile tartıştı. Öğrencinin öğretmene saygısız davrandığı, öğretmenin ise öğrenciyi ittiği ileri sürülen tartışmanın ardından okul çıkışı eve giden öğrenci, yaşananları ailesine anlattı. Okul Müdürü Erdoğan Topal, öğrencinin annesi ve dayısıyla görüşüp uzlaşma sağladı. Ardından uzlaşmayı kabul etmediği öğrenilen baba O.T., şikayet dilekçesiyle birlikte okula geldi. Okul müdürü tarafından öğretmen ile veli öğretmenler odasına alındı. Baba O.T., özür dileme talebini kabul etmeyen öğretmen Selami K. ile tartıştı. O.T.'nin yumruk atması sonucu yere yığılan öğretmenin taktığı gözlük kırılarak, cam kırıkları yüzünü kesti. Okul yönetiminin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından O.T. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen O.T., Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından şüpheli O. T. hakkında en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak suretiyle adli kontrol kararı verildi.