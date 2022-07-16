Gündem Trabzonda doktoru ben vurur yatarım diyerek tehdit eden kişi gözaltına alındı
TRABZON

Trabzon'da doktoru 'ben vurur yatarım' diyerek tehdit eden kişi gözaltına alındı

Trabzon'da doktoru dikişleri almadı diye, "Yarın dolu geleceğim, ben vurur yatarım, yarın geleceğim görüşeceğiz." şeklindeki sözlerle tehdit ettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Trabzonda doktoru ben vurur yatarım diyerek tehdit eden kişi gözaltına alındı
Foto/arşiv

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne gelen F.Ş, doktor M.S.B'den hastasının dikişlerinin alınmasını istedi.

Doktorun, dikişlerin alınmayacağını belirtmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

Doktor, F.Ş'nin hastaneden ayrılmadan kendisini, "Yarın dolu geleceğim, ben vurur yatarım, yarın geleceğim görüşeceğiz." şeklinde tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dönüyorlar

Dönüyorlar

Bayram tatili bitiyor: Trafik çilesi başladı.
Almanya krizi çözemedi

Almanya krizi çözemedi

​Personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor.
İnternet üzerinden tatil satın alanlar dikkat: 42 bin TL ödedi hayatının şokunu yaşadı

​TUSAŞ 'Farnborough Airshow'da sahneye çıkıyor.

​Yahudi popçunun Biden'la tokalaşmaması dünya gündeminde.

​Hatice hemşirenin ölümden döndüğü anlar kamerada.

​Dört kişi canından oluyordu.

​Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump evinde hayatını kaybetmişti.

Termometreler<br>50 dereceyi gördü

Termometreler
50 dereceyi gördü

Sıcaktan bunalanlar çeşme başlarına akın etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.