Trabzon'dan bir ayda milyonlarca dolarlık fındık ihracatı gerçekleşti

Trabzon
Bu dönemde 85 ülkeye ihracat yapıldığını bildiren Cirav, en çok dış satımın geleneksel ihraç pazarlarından Almanya, İtalya ve Fransa'ya yönelik olduğunu ifade etti.
Cirav, Trabzon'dan da bu dönemde 4 bin 747 ton fındık ihraç edilerek 27 milyon 876 bin dolar kazanç sağlandığını kaydetti.
Cirav, ihracatın sürdürülebilirliği açısından reeskont kredilerinde ihracatçıya pozitif ayrımcılık yapılarak, rakip ülkelerdeki faiz oranı eşdeğerinde kredi kullanmalarına imkan sağlanması gerektiğini ifade etti.