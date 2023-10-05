Trabzon'dan bir ayda milyonlarca dolarlık fındık ihracatı gerçekleşti

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri rotasına 'Sümela Kültür Yolu Festivali' ile dahil olan Trabzon turizmde de yüzleri güldürdü. Yılın 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 1 milyon 138 bin 743 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İşte en çok ziyaretçi gelen ülkeler.