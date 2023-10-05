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Trabzon'dan bir ayda milyonlarca dolarlık fındık ihracatı gerçekleşti

Trabzon'dan 2023-2024 ihraç sezonunun ilk ayında yurt dışına 27 milyon 876 bin dolarlık fındık satıldığı bildirildi.

11:58 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Trabzon

Trabzon

Doğu Karadeniz
İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta 1 Eylül 2023'te başlayan yeni ihraç sezonunun ilk ayında Türkiye'den 24 bin 344 ton ürünün yurt dışına gönderildiğini ve 151 milyon 780 bin dolar gelir elde edildiğini belirtti.

Bu dönemde 85 ülkeye ihracat yapıldığını bildiren Cirav, en çok dış satımın geleneksel ihraç pazarlarından Almanya, İtalya ve Fransa'ya yönelik olduğunu ifade etti.

Cirav, Trabzon'dan da bu dönemde 4 bin 747 ton fındık ihraç edilerek 27 milyon 876 bin dolar kazanç sağlandığını kaydetti.

Cirav, ihracatın sürdürülebilirliği açısından reeskont kredilerinde ihracatçıya pozitif ayrımcılık yapılarak, rakip ülkelerdeki faiz oranı eşdeğerinde kredi kullanmalarına imkan sağlanması gerektiğini ifade etti.




#Doğu Karadeniz
#Fındık
#Trabzon
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