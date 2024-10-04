Trafiğe bir tabela daha ekleniyor: Görürseniz sakın şaşırmayın!

Trafiğe bir tabela daha ekleniyor
Avrupa Birliği (AB), trafik işaretlerine yönelik yaptığı değişikliklere bir yenisini ekledi. Eylül ayında R-120 adı verilen 'düşük emisyonlu bölge' tabelasını İspanya'da kullanıma açan AB, şimdi de R-33 isimli yeni trafik levhası hakkında detayları paylaştı. Peki R-33 levhası nedir, ne anlama geliyor? Türkiye'de ne zaman uygulanacak? İşte tüm detaylar...
Eylül ayında İspanya'da kullanıma sunulan 'düşük emisyonlu bölge' tabelasının ardından, şimdi de R-33 isimli yeni bir trafik levhası tanıtıldı.
R-33 levhası, sürücüler için yalnızca bir tabela değil, aynı zamanda tehlikeli hava koşullarına karşı bir uyarı mekanizması.
Sisin yoğun olduğu dağ yollarında veya yağışların sık yaşandığı bölgelerde, sürücüler bu tabela sayesinde yol güvenliğini artırabilecek.
R-33 levhası nedir, ne anlama geliyor?
R-33 levhası nedir, ne anlama geliyor?
R-33 trafik levhası, beyaz arka planda, pürüzlü çizgiler arasında kaybolan bir araba sembolüyle dikkat çekiyor. Bu levha, sürücüleri duman, sis, yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullarına karşı uyarmak için tasarlandı.
Özellikle yüksek rakımlı, düzenli yağış alan ve sisin sıkça görüldüğü bölgelerde kullanılacak.
Levhanın amacı, görüş mesafesinin kısıtlandığı bu alanlarda sürücüleri dikkatli olmaya teşvik etmek ve olası kazaların önüne geçmek.
Türkiye'de ne zaman uygulanacak?
Türkiye'de ne zaman uygulanacak?
Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında yer alan Türkiye, AB uyum yasası çerçevesinde son aylarda yapılan değişiklikleri uygulamaya hazırlanıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak değişiklik ile söz konusu iki tabelanın Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne eklenmesi ve Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yerleştirilmesi bekleniyor.
R-120 levhasının amacı ne?
R-120 levhasının amacı ne?
R-120 trafik levhası, İspanya'nın çevresel sürdürülebilirlik politikalarının bir parçası olarak, özellikle şehirlerdeki zararlı emisyonları azaltmayı hedefliyor.
Paris Anlaşması doğrultusunda geliştirilen bu levha, düşük emisyonlu bölgelerde araçların denetimini sıkılaştırarak çevre dostu uygulamaları teşvik ediyor. Çevresel rozet taşımayan araçların bu bölgelere girişine izin verilmezken,
sürücüler kurallara uymadıkları takdirde ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Türkiye’de de uygulanması bekleniyor!
Türkiye’de de uygulanması bekleniyor!
İspanya’da başarıyla uygulamaya konulan R-120 levhasının, Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde de yakında hayata geçirilmesi bekleniyor.
Özellikle büyük şehirlerde ve düşük emisyon bölgelerinde bu yeni trafik işaretlerinin kullanılmasına yönelik çalışmaların başlayabileceği belirtiliyor.
Bu düzenleme, Türkiye'deki sürücüleri de çevre dostu araç kullanımı konusunda teşvik etmeyi amaçlıyor.
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