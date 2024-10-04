Trafiğe bir tabela daha ekleniyor: Görürseniz sakın şaşırmayın!

Kendi toplumuna güven duymayan, o toplumun iç dinamiklerini yok sayan, önemsemeyen ya da tehlikeli bulan, kökü Batılaşmanın ilk dönemlerine kadar uzanan bir anlayış ve onun etrafında yaşanan fikri ve siyasi bir ayrışma...Ülkenin son 10 yıllık deneyiminin en hayırlı sonuçlarından birisi, bu bakışın eriyip gitmesidir.Zihinsel olarak siyasetten arınmayı teşvik etmiş bu bakış, tüm vahametine rağmen, liberal anlayışın İttihatçı versiyonu ve ılımlı Kemalizm üzerinden yıllardır egemenliğini sürdürüyordu.