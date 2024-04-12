Trafik kazası geçiren AK Parti milletvekilinin kuzeni hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Osman T. (57) idaresindeki 07 TDY 39 plakalı kamyonet, Mustafa Zabun (52) hakimiyetindeki 07 N 6500 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı.

Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Zabun ve aynı araçta bulunan D.Z (46) ve L.E.Z. (6) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan D.Z. ve L.E.Z. daha sonra Isparta Şehir Hastanesine, sürücü Mustafa Z. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.