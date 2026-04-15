Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Trafikte 'akrobasi' pahalıya patladı: 175 bin TL ceza

00:4615/04/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
İzmit’te trafikte akrobatik hareketlerle tehlike oluşturan motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilen sürücüye ehliyetsiz, kasksız ve plakasız araç kullanmanın da aralarında bulunduğu ihlaller nedeniyle toplam 175 bin 746 TL ceza kesildi. Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 175 bin 746 TL para cezası kesildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan’da İzmit Kurtuluş Bulvarı’nda bir motosiklet sürücüsünün trafiğin ortasında tehlikeli hareketler yaptığı yönündeki haber üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu olayın faili olduğu belirlenen B.A. isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şahsa; ehliyetsiz araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, trafikte akrobatik hareketler yapmak ve tescil plakasız araç kullanmak suçlarından toplam 175 bin 746 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.



#Kocaeli
#Motosiklet
#Akrobasi
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
