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Sağlık Bakanlığı açıkladı: TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık

Sağlık Bakanlığı açıkladı: TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık

11:1120/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
AA
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Erdoğan Arıkan dün kalp krizi geçirmişti.
Erdoğan Arıkan dün kalp krizi geçirmişti.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilincinin açık olduğunu ve tedavisine devam ettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilincinin açık olduğunu ve tedavisine devam edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.




#Sağlık Bakanlığı
#Erdoğan Arıkan
#TRT Spor

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