TSK'dan Ege ve Akdeniz’de mesaj

Yunanistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’deki konuşmasının öncesi ile sonrasında Lozan Antlaşması’nı ihlal ederek, gayri askeri statüdeki adalar Midilli ile Sisam’a 18 ve 21 Eylül tarihlerinde zırhlı araç sevkiyatında bulunmuştu. Adalara çıkarılan askeri araçların ABD hibesi olduğu tespit edilmişti.

Yunanistan’ın Amerikan zırhlılarını sevk ettiği Midilli Adası’nın İzmir Körfezi’ne doğru karşı noktalarında yer alan Foça ile Uzunada bölgesinde hafta içinde amfibi birlikler tarafından harekata hazırlık eğitimi yapıldı.

Amfibi Görev Grup Komutanlığı, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse Fiilî Silah ve Harekâta Hazırlık eğitimleri, Foça ve Uzunada bölgesinde icra edildi. Ç-154 amfibi savaş gemisi, zırhlı muhabere araçlarını adaya indirdi. Yine Amfibi Görev Grup Komutanlığı’na bağlı savaş gemileri, Ege Denizi’nde “Suüstü, Hava Savunma ve Yakın Hava Savunma Atışları” eğitiminde bulundu.

Türkiye-Azerbaycan İkili SAT/SAS Tatbikatı da sürüyor

Doğu Akdeniz’de de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın planlı uçuşları kapsamında çeşitli üslerden havalanan savaş uçakları, eğitim görevi icra etti. Eğitime, F-16’ların yanı sıra tanker uçağı da katıldı. 3 Ekim’de başlayan ve 14 Ekim’de sona erecek Türkiye-Azerbaycan İkili SAT/SAS Tatbikatı da, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda sürüyor.

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Tatbikat ile Türkiye ve Azerbaycan SAT ve SAS Timleri arasında deniz özel harekât nevilerine yönelik müşterek çalışabilirliğin sağlanarak Azerbaycan Deniz Kuvvetleri ile askerî alandaki iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri’nin birer SAS ve SAT Timi ile iştirak edeceği tatbikatta, denizde icra edilecek eğitimlerin yanı sıra kara harekâtı ve hafif silah atış eğitimleri konularında da tecrübe paylaşımı sağlanması amaçlanıyor.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2022 ise eylül ayının sonunda icra edildi.

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