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Tüm şehitlerimiz için sabah namazında 81 ildeki camilerde dua edilecek

Türkiye iki günde verdiği 12 şehidinin acısını yaşarken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da alınan anlamlı bir kararı duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, 24 Aralık Pazar günü sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edileceğini açıkladı.

Semih Bozkuş
01:00 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 01:07 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Pençe-Kilit ve tüm şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edileceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

"24 Aralık 2023 Pazar günü sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz inşallah. Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."




#Mehmetçik
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#Pençe-Kilit Harekatı
#Diyanet İşleri Başkanı
#Ali Erbaş
39 dakika önce
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