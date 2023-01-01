Tunç Soyer'i eleştirdiği için görevden alınan Saadet Partisi eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya karşı sözlerinden dolayı eleştirdiği için Saadet Partisi tarafından görevden alınan eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı. Ustaosmanoğlu'na, AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
15:59 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'li Tunç Soyer'i eleştirdiği için Saadet Partisi tarafından görevden alınan Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı
CHP'li Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine karşılık,
"Bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan mason Tunç Soyer'e hesap sorması gereken öncelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur"
dediği için Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanlığı görevinden alınan Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı Ustaosmanoğlu,
"Cumhurbaşkanımızın ardında yol yürümek için AK Parti saflarına katılmış olmaktan onur duyuyorum"
dedi.
'ONUR DUYUYORUM'
AK Parti'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Emre Ustaosmanoğlu,
"Devletimizin Nizamı, Milletimizin Selameti ve Rafahı için ömrünü bu davaya vakfetmiş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında yol yürümek için AK Parti saflarına katılmış olmaktan onur duyuyorum"
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