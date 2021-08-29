Gündem Tuncelide 2 helikopter ve bir uçakla yangına müdahale sürüyor
TUNCELİ

Tunceli’de 2 helikopter ve bir uçakla yangına müdahale sürüyor

Tunceli’deki özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3’ünü kontrol altına alan Orman Genel Müdürlüğü tek noktada devam eden orman yangınına 2 helikopter, bir uçak, bir arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahaleye devam ediyor. Dün ülke genelinde yaşanan 6 orman ve 6 kırsal alan yangınını kontrol altına alan OGM ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Tunceli’de 2 helikopter ve bir uçakla yangına müdahale sürüyor
Tunceli'deki yangına müdahale sürüyor.

Tunceli’deki Hozat-Ovacık özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda 18 Ağustos 13.45’te 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarının 3’ünün kontrol altına alındığını duyuran Orman Genel Müdürlüğü (OGM), devam eden yangına ilişkin şu bilgileri aktardı:

  • "Tunceli ili Hozat ilçesi Hozat-Ovacık arasındaki özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda çıkan orman yangını dört noktada başladı. Yangınlardan 3 tanesi kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlamıştır. Devam eden diğer yangına 2 helikopter, 1 uçak, işletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 40 personelle bugün de söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazinin dağlık ve ormanın çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zaman içerisinde yangın kontrol altına alınacaktır."

Adana'da TOMA orman yangınına müdahale etti
GÜNDEM
Adana'da TOMA orman yangınına müdahale etti

İHA

Dün çıkan 6 orman ve 6 kırsal alan yangınları söndürüldü

OGM, 28 Ağustos’ta Türkiye genelinde yaşanan 6 orman ve 6 kırsal alan yangını ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

  • "28.08.2021 tarihinde Türkiye genelinde yaşanan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangınlarının tamamı kontrol altına alındı. İzmir Aliağa’da 13.30’da başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile 14.35’te kontrol altına alındı. Şırnak Uludere Ortasu köyünde 13.00’da başlayan yangı ise 17.30’da kontrol altına alındı. Bugün bir yangın da Burdur Bucak Elsazı köyünde yaşandı. 11.40’da çıkan yangın 13.25’te kontrol altına alındı. Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47’de çıkan yangın da 08.00’da kontrol altına alındı. Antalya Konyaaltı Zümrüt köyünde 17.25’te çıkan yangın 19.50’de kontrol altına alınırken, Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde 17.15’de çıkan yangın da 19.30’ta kontrol altına alındı ve bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Bugün ayrıca Türkiye genelinde 6 kırsal alan yangını da meydana geldi."

İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı
GÜNDEM
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı

İHA

Sekiz ayda 2 bin 105 yangın ile mücadele edildi

OGM’nin verilerine göre yılın ilk 8 ayında Türkiye’de bin 597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandı. Yangınların tamamı Orman Teşkilatının yoğun çabaları neticesinde kontrol altına alınarak, yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

İHA

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