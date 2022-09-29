Gündem Tuncelide korkutan deprem
TUNCELİ

Tunceli’de korkutan deprem

Merkez üssü Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Tunceli Pülümür’de saat 07.52’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı 6.3 kilometre derinlikte kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
Tunceli’de korkutan deprem
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Merkez üssü Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Tunceli Pülümür’de saat 07.52’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı 6.3 kilometre derinlikte kaydedildi.

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Ardahan depremi sonrası korkutan uyarı: Göle fayı 6.8'lik deprem üretme potansiyeline sahip
FOTOĞRAF 6
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) verilerine göre, saat 17.08'de, Ardahan Göle'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir meydana gelen deprem ve muhtemel sonuçları için şunları söyledi:
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\"AFAD verilerine göre, Ardahan-Göle merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17.08'de 7 kilometre derinlikte ve 5.0 büyüklüğünde. İlk belirlemelere göre depremin Göle Fayı üzerinde meydana geldiğini söyleyebiliriz.
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Bu fay 33 kilometre uzunluğunda sol-yanal doğrultu atımlı bir fay. Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip.
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Ardahan ve çevresindeki kırsal kesimdeki evlerde belli hasarlara neden olmuş olabilir. Halkın AFAD yetkilileri ve bölgede ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermesinde fayda var.
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Bu aşamada 4 büyüklüğüne varan artçı depremlerin gelişmesi beklenebilir\"
Ardahan depremi sonrası korkutan uyarı: Göle fayı 6.8'lik deprem üretme potansiyeline sahip
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli uyarılarda bulundu. Sözbilir, "Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.


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