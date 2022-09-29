Tunceli’de korkutan deprem

Merkez üssü Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Tunceli Pülümür’de saat 07.52’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı 6.3 kilometre derinlikte kaydedildi.
Merkez üssü Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Tunceli Pülümür’de saat 07.52’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı 6.3 kilometre derinlikte kaydedildi.