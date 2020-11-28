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Gündem Tuncelide teröristlere ait bir sığınak imha edildi
TUNCELİ

Tunceli'de teröristlere ait bir sığınak imha edildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 1 sığınağın imha edildiği bildirildi. Aramalarda, 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, 238 AK-47 mermisi, 2 el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
Sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında bir sığınak tespit etti.

Silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Ekiplerce imha edilen sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, 238 AK-47 mermisi, 2 el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

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