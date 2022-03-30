Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Gazeteci Hulki Cevizoğlu: Erdoğan cumhurbaşkanlığını bir dönem daha garantilemiş oldu

Gazeteci Hulki Cevizoğlu katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki önemli rolünden bahsederek, 'Erdoğan son zamanlarda büyük atılımlar yapıyor. Erdoğan, bu müthiş politika ve yaptığı atılımlarla bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını garantilemiş oldu.' diye konuştu.