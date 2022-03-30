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Gündem Tuncelide teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
TUNCELİ

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.

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Haber Merkezi DHA
Tuncelide teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
Sığınaklarda ele geçirilenler.

Tunceli'de teröristleri etkisiz hale getirmek için 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor.

Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonu başladı
GÜNDEM
Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonu başladı

Bin 62 personelle yapılan, iz bulma köpekleri ve hava araçlarının da kullanıldığı operasyonda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

  • Sığınaklarda yapılan aramalarda; 800 kilo amonyum nitrat, 3 kilo TNT patlayıcı, 1 antitank mayını, 1 pil bloku, 40 büyük pil, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre hortum, 2 kilo kükürt, 13 testere, 5 kilo çivi, 2 balyoz ve 10 metre sera naylonu ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar, içindeki malzemelerle imha edildi.
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