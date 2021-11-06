Gündem Türk askeri Komando Marşı eşliğinde Davraz Dağına tırmanarak şehitleri andı
ISPARTA

Türk askeri 'Komando Marşı' eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanarak şehitleri andı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların, şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı bildirildi. Türk askeri "Komando Marşı" eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanış gerçekleştirerek, şehitleri andı.

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Haber Merkezi AA
Türk askeri Komando Marşı eşliğinde Davraz Dağına tırmanarak şehitleri andı
Milli Savunma Bakanlığı, dağa tırmanan askerlerin görünterini paylaştı.

Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadesi kullanıldı.

MSB'nin Twitter hesabında komandoların, "Komando Marşı" eşliğinde tırmanışını gösteren video da paylaşıldı. Videoda, askerlerin dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı açtıkları görüntüler de yer aldı.
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