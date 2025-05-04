Türk birliğinde etkinlik artacak

Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT), yalnızca kültürel ve diplomatik iş birlikleriyle sınırlı kalmayan, daha kapsamlı ve etkili bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Diplomatik kaynaklara göre, TDT’nin NATO benzeri bir yapıya kavuşması yönünde adımlar atılıyor. Bu kapsamda; askeri, siyasi ve istihbari iş birliklerini içeren bir ittifak modeli gündemde. Ortak savunma konsepti, ortak medya dili ve diaspora stratejisi gibi alanlarda entegrasyonun artırılması gerektiği ifade ediliyor. TDT, son dönemlerde ortak alfabe ve harita çalışmalarıyla bu yöndeki dönüşümün temellerini atarken, savunma sanayii iş birliklerinde de dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. NATO modelinden ilham alan yaklaşım sayesinde, TDT ülkeleri güvenlik tehditlerine karşı daha etkin pozisyon alabilecek. Sınır ötesi çatışmalar, siber saldırılar ve bölgesel dengeler karşısında kurulacak ortak savunma sistemi, Türk Dünyası’nın güvenliğini pekiştirecek ve bağımsız bir dış politikanın önünü açacak.