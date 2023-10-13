|
Gündem

TÜRK SİHA’sını vuran ABD uçağı Ürdün’den kalktı

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK hedefleri tek tek vuruluyor. Bölgede şu ana kadar 194 hedef imha edildi, 252 terörist öldürüldü.

Canberk Doğan
04:00 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640’a, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 983’e ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığına dair iddiaları da yalanladı. Söz konusu iddiaların tamamen spekülasyon olduğunu belirten bakanlık kaynakları, uçağın İncirlik’ten değil Ürdün’den kalktığı bilgisini verdi.

TSK FİLİSTİN’E DESTEĞE HAZIR

Bakanlık yetkilileri, İsrail ve Filistin’de yaşananları da yakından takip ediyor. Sivillere yönelik saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiği vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda TSK’nın Filistin’e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğu kaydedildi.




#SİHA
#Suriye
#Ürdün
#PKK
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
A Milliler Montella ile ilk galibiyetini aldı: Hırvatistan 0-1 Türkiye | ÖZET