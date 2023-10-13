TÜRK SİHA’sını vuran ABD uçağı Ürdün’den kalktı

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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640’a, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 983’e ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığına dair iddiaları da yalanladı. Söz konusu iddiaların tamamen spekülasyon olduğunu belirten bakanlık kaynakları, uçağın İncirlik’ten değil Ürdün’den kalktığı bilgisini verdi.
TSK FİLİSTİN’E DESTEĞE HAZIR
Bakanlık yetkilileri, İsrail ve Filistin’de yaşananları da yakından takip ediyor. Sivillere yönelik saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiği vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda TSK’nın Filistin’e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğu kaydedildi.