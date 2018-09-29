Gündem Türk Yıldızları nefesleri kesti
RİZE

Türk Yıldızları nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları ekibinin, Rize'deki gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Haber Merkezi AA
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Rize'de gösteri gerçekleştirdi.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek isteyenler, Rize Sahili Yat Limanı mevkisini doldurdu.


Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini telefonları ve kameralarıyla kaydetti. Akrobasi timi, Karadeniz üzerinde yedi ayrı hareket gerçekleştirdi.


Gösteriyi Rize Vali Vekili Abdullah Şen, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özkan Tavuz, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ile çok sayıda vatandaş izledi.

AA


Türk Yıldızları'nın uçuşunu tamamlamasının ardından Vali Vekili Şen, Türk Yıldızları filo ekibine teşekkür etti.

Rizeliler de akrobasi timi görevlileri ile fotoğraf çektirdi.

Türk Yıldızları'nın gösterisi iptal edildi
GÜNDEM
Türk Yıldızları'nın gösterisi iptal edildi

Yalova'daki deniz çekilmesi
GÜNDEM
Yalova'daki deniz çekilmesi

Dolmuşta gördüğü cüzdanı cebine attı
GÜNDEM
Dolmuşta gördüğü cüzdanı cebine attı

Adaylara yerel seçim uyarıları

Hayal kurun, sigara içmeyin, hediyeleşin, uykuya vakit ayırın, klasik değil teknolojik olun, kravat takmayın, tokalaşın...
Fırtına değil 'kasırga'

Fırtına değil 'kasırga'

​Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçı forvetleriyle 4-2 kazandı.
'Dostluğumuzu perçinleyecek'

'Dostluğumuzu perçinleyecek'

Erdoğan, Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili mesajlar verdi.
Bakanlıktan iddialara yanıt

Bakanlıktan iddialara yanıt

​Alınacak danışmanlığın hiç bir icra fonksiyonu olmayacak.
Dönüşü'efsane' olacak

Dönüşü'efsane' olacak

Sürpriz imzayı atmak için dil öğrenmeye başladı.
Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

EYP patladı: Şehit ve yaralı askerlerimiz var.
Yer kalmadı

Yer kalmadı

Fırtına öncesinde kapalı otoparklarda kuyruk var.
'Türkçe' uyardılar

'Türkçe' uyardılar

Köln polisi resmi hesabından bu mesajı paylaştı.

'Depremle ilgisi yok'

'Depremle ilgisi yok'

​Denizin çekilmesiyle ilgili bir açıklama daha geldi.

Teğet geçecek

Teğet geçecek

​Ege denizindeki fırtınanın yönü ve şiddeti değişti.
'Özür dileyecek'

'Özür dileyecek'

​Ünal Karaman, Olcay Şahan hakkında konuştu.
'Havadan' yakalandılar

'Havadan' yakalandılar

Kırmızı ışıkta geçenler bu yöntemle yakalandı.
'Boşuna mı film izledim'

'Boşuna mı film izledim'

Polisleri karşısında görünce ilk sorusu bu oldu.
AlmanyaKırmızı-Beyaz

AlmanyaKırmızı-Beyaz

​Gurbetçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Köln sokaklarını ay yıldızla donattı.
Gençleri tutamayabiliriz

Gençleri tutamayabiliriz

​Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan OSB uyarısı geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.