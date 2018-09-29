Türk Yıldızları nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Rize'de gösteri gerçekleştirdi.
Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek isteyenler, Rize Sahili Yat Limanı mevkisini doldurdu.
Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini telefonları ve kameralarıyla kaydetti. Akrobasi timi, Karadeniz üzerinde yedi ayrı hareket gerçekleştirdi.
Gösteriyi Rize Vali Vekili Abdullah Şen, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özkan Tavuz, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ile çok sayıda vatandaş izledi.
Türk Yıldızları'nın uçuşunu tamamlamasının ardından Vali Vekili Şen, Türk Yıldızları filo ekibine teşekkür etti.
Rizeliler de akrobasi timi görevlileri ile fotoğraf çektirdi.