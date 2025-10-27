Yeni Şafak
Türkçeyle düşünen genç kalemler Bursa’da buluştu

13:4727/10/2025, Pazartesi
37 ülkeden 105 yazar ‘YTB Bir Dünya Edebiyat Ödüllerinde’ bir araya geldi.
37 ülkeden 105 yazar ‘YTB Bir Dünya Edebiyat Ödüllerinde’ bir araya geldi.

Dünyanın dört bir yanından genç yazarlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen “YTB Bir Dünya Edebiyat Ödülleri” programında Bursa’da buluştu. Türkçeyi bir düşünce, edebiyat ve medeniyet dili olarak yaşatmayı hedefleyen yarışma kapsamında 37 ülkeden 105 genç yazar, seminerler, söyleşiler ve panellerle dolu beş günlük bir buluşmada bir araya geldi.

YTB tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen yarışma, “En İyi Eser, Deneme, Öykü ve Şiir” olmak üzere dört kategoride gerçekleştirildi. Yarışma, Türk diasporası, kardeş topluluklar ve Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler arasındaki genç yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor.

TÜRKÇEYLE DÜŞÜNEN, YAZAN, HAYAL EDEN GENÇLERİ BULUŞTURDUK

Ödül töreni, Bursa’nın fethinin 700. yılı dolayısıyla TÜGVA Bayezid Paşa Medresesi Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı. Törene YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Osman Mesten, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanı Metin Önal Mengüşoğlu, TYB Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Baki Efe ve çok sayıda davetli katıldı.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, konuşmasında yarışmanın
“Türkçeyle düşünen, yazan ve hayal eden gençleri bir araya getirdiğini” belirterek “Türkçe, dünyanın dört bir yanında bir düşünce ve edebiyat dili olarak güç kazanıyor. Biz bu yarışmayla genç yazarlarımızı destekliyor, Türkçenin yankısını küresel ölçekte duyurmak istiyoruz”
dedi.

TELVE, BAĞLAR VE HER BOYDAN DERGİLERİ KÜLTÜREL KÖPRÜ İŞLEVİ GÖRÜYOR

Turus, YTB’nin yayımladığı Telve, Bağlar ve Her Boydan dergilerinin Türk diasporası, kardeş topluluklar ve uluslararası öğrenciler arasında güçlü bir kültürel bağ oluşturduğunu vurguladı.

Turus,
“Telve, Türk diasporasının genç yazarlarını Avrupa’ya taşıyor. Bağlar, Balkanların ortak hafızasını ve Türkçenin zarafetini yansıtıyor. Her Boydan ise dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin Türkçe ile kurduğu gönül köprüsünü temsil ediyor. Bugün Telve 17’nci, Bağlar 11’inci, Her Boydan 4’üncü sayısına ulaştı. Bu, kültürel sürekliliğin en güzel göstergesidir”
ifadelerini kullandı.

YAZARLARIMIZ GELECEĞE DAİR UMUT VERİYOR

Programda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, okumanın ve yazmanın düşünceyle başladığını vurgulayarak, “İlk ayetimiz ‘ikra’ ile başlar, kalemle devam eder. Umarım gençlerimize düşünerek, yazarak yeni dünyalar keşfetmek nasip olur” dedi.

Milletvekili Osman Mesten ise Türkçenin sadece bir iletişim aracı değil, “Türk-İslam medeniyetinin dili” olduğunu belirterek, “Gençlerimizi dinledikçe geleceğe dair umutlarımız arttı. Türkçe gönül dilidir” sözleriyle duygularını paylaştı.

GENÇ YAZARLAR SAHNE ALDI

Törende, Telve Dergisi adına Almanya’dan Furkan Uzun, Bağlar Dergisi adına Sırbistan’dan Sara Muliç ve Her Boydan Dergisi adına Nijerya’dan Ali Fahd konuşmalar yaptı. Ayrıca Kırım’dan Uriie Seitumerova, Yunanistan’dan Esra Belço ve Almanya’dan Yasemin Kelkit, şiir dinletisiyle programa renk kattı. Dört kategoride dereceye giren genç yazarlar ödüllerini aldı. Program, çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.


