Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Türkiye bu hafta serinleyecek
İSTANBUL

Türkiye bu hafta serinleyecek

Türkiye genelinde yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Trakya, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Rüzgarın Hatay çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Hafta sonunda ise Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SALIDAN SONRA ISINACAK

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normallerine, pazar ve pazartesi günleri ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı havanın pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz’dan itibaren yükselmesi bekleniyor.

Fırat’ın incisini dünya görecek
GÜNDEM
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