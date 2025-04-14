Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı terör sevici rapçi Ezhel’in yaptığı bağışı reddetti

Almanya'da yaşayan ve 'Ezhel' adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, X'teki, sosyal medya hesabında katıldığı bir sohbet programında "Kürdistan'ı ve Kürt halkını savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum. Ben de zamanında bir faşisttim. Otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşunca uyuz oluyordum. Çünkü bana böyle öğretildi. Güzel günler göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.