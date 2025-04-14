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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı terör sevici rapçi Ezhel’in yaptığı bağışı reddetti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı terör sevici rapçi Ezhel’in yaptığı bağışı reddetti

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
09:5914/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Ezhel’in davalardan kazandığı tazminatlardan yaptığı bağışı reddetti.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Ezhel’in davalardan kazandığı tazminatlardan yaptığı bağışı reddetti.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan ve beraat ettikten sonra Türkiye’yi terk edip Almanya’da yaşamaya başlayan Ezhel adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, davalardan kazandığı tazminatlarını Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlamak istedi. Vakıf, "Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz." açıklamasıyla bağışı iade edeceklerini açıkladı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Ezhel’in davalardan kazandığı tazminatlardan yaptığı bağışı reddetti.

Almanya'da yaşayan ve 'Ezhel' adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, X'teki, sosyal medya hesabında katıldığı bir sohbet programında "Kürdistan'ı ve Kürt halkını savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum. Ben de zamanında bir faşisttim. Otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşunca uyuz oluyordum. Çünkü bana böyle öğretildi. Güzel günler göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ne zaman Türkiye'ye gelirse o zaman kabul edilir

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı yaptığı açıklamada "Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini Vakfımıza bekleriz." dedi. Ezhel ise vakfın paylaşımına "Memleketteki ilk konserimde tüm gaziler ve şehit yakınlarını beklerim." ifadeleriyle cevap verdi.

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın paylaşımına yorum yağdı.


Yunanistan'da Erdoğan düşmanlığı

Adı sürekli skandallarla anılan Türkiye düşmanı Ezhel, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki konserinde konserinde sahnede "Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi" diye bağırdı. Ezhel'ın aynı zamanda devleti halan pek çok paylaşımı bulunuyor.





#Ezhel
#Serkan İpekçioğlu
#Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
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