Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Genel Kurulu’nda Aykut Çakmaklı yeniden seçildi

TÜGİAD’ın, 1986 yılında genç iş insanlarının sadece günü değil, geleceği de inşa etmesi gerektiği inancıyla kurulduğunu anımsatan Çakmaklı, şunları söyledi: “TÜGİAD’ı güçlü kılan; genç iş insanına verdiği özgüven, canlı tuttuğu girişimci ruh, değişimi doğru okuyan vizyoner bakış açısı ve bu ülkenin insanına, potansiyeline ve geleceğine duyduğu sarsılmaz inançtır. Bugün TÜGİAD yalnızca Türkiye’de değil; Amerika ve Çin başta olmak üzere yurt dışı şubeleriyle küresel ekonominin merkezlerinde söz sahibi olan bir yapıdır. TÜGİAD genç iş insanı için yurtdışına açılan güvenli bir pencere, küresel rekabete dahil olmanın doğru adresidir. TÜGİAD, üyelerine Amerika’da iş yapma kültürünü, Çin’de üretim ve tedarik zincirlerini, Avrupa’da finans ve ticaret modellerini tanıtan, işbirliği imkanlarının kapısını aralayacak network’ü sağlayan bir organizasyondur.”