Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Genel Kurulu’nda Aykut Çakmaklı yeniden seçildi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu’nda “Gelecek için Birlikte” sloganıyla seçime giren Aykut Çakmaklı, Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi. Çakmaklı, “Değişimin gerisinde değil, önünde olacağız. Çünkü Ankara’nın aklı, Türkiye’nin gücüdür. Bu ülkenin genç iş insanları doğru vizyonla ve doğru birliktelikle Türkiye’yi küresel rekabette çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır.” dedi.
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren geniş üye ağıyla dikkat çeken ve 100’den fazla ülkeye ihracat yaparak 60 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturan TÜGİAD’ın Ankara Şubesi, 13. Olağan Genel Kurulu’nu Ankara’da gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı Genel Kurulun açılış konuşmasında TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıklayarak, “Birlikte düşünürsek güçleniyoruz, birlikte yürürsek yol alıyoruz” dedi.
Küresel ekonomide söz sahibi
TÜGİAD’ın, 1986 yılında genç iş insanlarının sadece günü değil, geleceği de inşa etmesi gerektiği inancıyla kurulduğunu anımsatan Çakmaklı, şunları söyledi: “TÜGİAD’ı güçlü kılan; genç iş insanına verdiği özgüven, canlı tuttuğu girişimci ruh, değişimi doğru okuyan vizyoner bakış açısı ve bu ülkenin insanına, potansiyeline ve geleceğine duyduğu sarsılmaz inançtır. Bugün TÜGİAD yalnızca Türkiye’de değil; Amerika ve Çin başta olmak üzere yurt dışı şubeleriyle küresel ekonominin merkezlerinde söz sahibi olan bir yapıdır. TÜGİAD genç iş insanı için yurtdışına açılan güvenli bir pencere, küresel rekabete dahil olmanın doğru adresidir. TÜGİAD, üyelerine Amerika’da iş yapma kültürünü, Çin’de üretim ve tedarik zincirlerini, Avrupa’da finans ve ticaret modellerini tanıtan, işbirliği imkanlarının kapısını aralayacak network’ü sağlayan bir organizasyondur.”
İzleyen değil yön veren
Çakmaklı, Ankara’nın izleyen değil yön veren olacağını dile getirerek, “Ankara’nın savunma sanayi ekosistemiyle, kamu aklıyla ve üniversiteleriyle Türkiye’nin stratejik merkezi olduğuna yürekten inandık. Değişimin gerisinde değil, önünde olacağız. Çünkü Ankara’nın aklı, Türkiye’nin gücüdür” diye konuştu. Dünyanın çok hızlı değiştiğini, küresel güç dengelerinin ve ekonominin yeniden şekillendiğini ifade eden Çakmaklı, “Bu ülkenin genç iş insanları doğru vizyonla ve doğru birliktelikle Türkiye’yi küresel rekabette çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır" dedi.
Ankara'ya hatıra ormanı
Aykut Çakmaklı, gelecek nesillere karşı sorumluluk bilincinin yansıması olarak TÜGİAD 40. Yıl Hatıra Ormanı projesini hayata geçireceklerini belirtti.