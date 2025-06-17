Türkiye her senaryoya hazır

İsrail’in saldırganlığı diplomatik olarak frenlenmeye çalışılırken 4 günü geride bırakan İsrail-İran Savaşı'nın küresel ve bölgesel güvenliğe olası tesiri de analiz ediliyor. Türkiye, İsrail’in saldırılarının yalnızca Filistin ve İran ile sınırlı kalmadığı, aksine tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen bir tehdit haline geldiği görüşünde. Özellikle enerji yolları, ticaret güzergahları ve mülteci akımları bakımından küresel güvenliği de etkileyen bu gelişmeler, Milli Güvenlik Kurulu ve ilgili bakanlıklar nezdinde detaylıca ele alınıyor. İsrail’in İran’a yönelik hedeflerinin genişlemesi ya da İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma seçeneğini kullanması halinde ticaret, enerji ve yol açacağı güvenlik sorununun nüfus hareketlerine etkisi de değerlendirilen başlıklar arasında. Bunların özellikle ekonomiye yansımaları çok boyutlu çalışılıyor.