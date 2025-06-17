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Türkiye her senaryoya hazır

Türkiye her senaryoya hazır

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0017/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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İsrail’in bölgedeki saldırganlığı, bölgede savaş dalgasına zemin hazırlıyor. Tüm bu gelişmeleri çok boyutlu şekilde masaya yatıran Türkiye, stratejisini 3 ana başlık üzerine kurdu.

Çatışmanın yayılması olasılığına karşı diplomasi artırılacak. Gelişmelerin dünya ve yakın coğrafya üzerinde yansımaları takibe alınacak. Türkiye’nin güvenliğini riske atabilecek olası senaryolara karşı hazırlıklar hızlandırılacak.

Tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik çözüm ilk sırada geliyor. Irak, Lübnan, Mısır, Azerbaycan gibi çevre ülkelerden startı verilen diplomatik çözüm arayışı, vites yükseltilerek İsrail ve İran üzerinde etkili ülkelerle sürdürüldü.

KÜRESEL VE BÖLGESEL ETKİLER

İsrail’in saldırganlığı diplomatik olarak frenlenmeye çalışılırken 4 günü geride bırakan İsrail-İran Savaşı'nın küresel ve bölgesel güvenliğe olası tesiri de analiz ediliyor. Türkiye, İsrail’in saldırılarının yalnızca Filistin ve İran ile sınırlı kalmadığı, aksine tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen bir tehdit haline geldiği görüşünde. Özellikle enerji yolları, ticaret güzergahları ve mülteci akımları bakımından küresel güvenliği de etkileyen bu gelişmeler, Milli Güvenlik Kurulu ve ilgili bakanlıklar nezdinde detaylıca ele alınıyor. İsrail’in İran’a yönelik hedeflerinin genişlemesi ya da İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma seçeneğini kullanması halinde ticaret, enerji ve yol açacağı güvenlik sorununun nüfus hareketlerine etkisi de değerlendirilen başlıklar arasında. Bunların özellikle ekonomiye yansımaları çok boyutlu çalışılıyor.

OLASI GELİŞMELERE KARŞI STRATEJİ

Türkiye, bölgede yaşanabilecek yeni gerilim senaryolarına karşı hazırlıklı olma ilkesini benimsiyor. Gerek insani yardım kapasitesinin artırılması, gerekse sınır güvenliğinin tahkim edilmesi noktasında kapsamlı planlamalar yapıldı. Ayrıca Türk diplomasisinin yönlendirme gücüyle, bölgede sağduyu çağrıları yinelenirken, barışın yeniden inşası için güçlü bir siyasi irade sergileniyor.




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