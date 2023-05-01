Türkiye için uçtum

Milli eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, 2017’de başlatılan projenin ardından ilk uçuşunu 6 yıl sonra İstanbul semalarında yaptı. Hürjet’i gökyüzüyle buluşturan 26 dakikalık uçuş, hem yerdeki teknik ekipte hem de kokpitte büyük heyecana neden oldu. Hürjet’in tarihi uçuşuna imza atan emekli Pilot Binbaşı Ercan Çelik, inişten sonra duygularını Yeni Şafak’a anlattı.

HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ

Hürjet’le yaptığı ilk uçuşun hayatının en önemli ve özel günü olduğunu belirten Çelik, “Bu semalarda kendi uçağımızla, yıllarca emek verdiğimiz uçakla uçmak çok farklı ve anlamlı bir duygu” dedi. 2017’den beri projenin içinde olduğunu kaydeden Çelik, “Çalışma arkadaşlarım gece gündüz çalıştı, bu onların eseri. Bu sebeple tatlı bir stres vardı. Normalde binlerce saat uçtuğumuz için bizim için rutin bir uçuş gibi gözükse de bu sorumluluk omuzlarınıza bindiği zaman iş daha farklı oluyor. Çünkü bu gerçekten hem milletimizin hem de bu uçağın üzerinde emeği olan arkadaşlarımın emaneti” diye konuştu.

VE TEKER YERDEN KESİLDİ

Hürjet’in uçuş anına kadar tüm çalışanların çok heyecanlı olduğunu söyleyen Çelik, “Uçuşa gitmeden önce yerde taksi testleri yaptık. Çünkü belli bir sürate kadar hızlanıp, belli bir süratten sonra yavaşlayarak mesafeyi ölçüyoruz. Kalkış olduğu zaman o limiti aşıyorsunuz. Artık ondan sonra geri dönüşü yok. O süreçte Hürjet’in tekeri yerden kesilene kadar ben dahil herkes heyecan içindeydi” dedi. Çelik duygularını şöyle dile getirdi:

“Teker yerden kesildikten sonra içimde tatlı bir mutluluk oldu. Ben de insanları rahatlatmak için ‘Uçak kalktı’ diye anons yaptım. Yer kontrol istasyonuyla sürekli temas halindeydik. Uçuş test mühendisi ve bütün hidrolik elektrik, motor bununla ilgili her bir ekranın başında kendi sistemini gözlemleyen arkadaşlarımız vardı. Benimle iletişim kuran uçuş test mühendisimizdi. Uçağın düzgün çalıştığına dair her 5 dakikada bir bana bilgilendirme yapıyorlardı.”

İŞ SENDE ERCAN ABİ

“Uçuş esnasında tüm Türkiye’nin yükü omuzlarımdaydı. İnişe geldiğimde işler güzel gittiği için son yaklaşma kısmına geldiğimde yer kontrol, ‘Biz artık susuyoruz. İş sende Ercan abi’ dediler. Kendim belirlediğim süratle ve parametrelerle gelip iniş yaptım. İndikten sonra geriye sevincini yaşamak kaldı. Telsizi açtılar, arkadan alkış sesleri ve kutlamalar duyuldu. O da bana büyük rahatlık verdi.”

KOTİL: MAŞALLAH

“İnişte ilk olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil’le kucaklaştık. Herkes uçak başına geldi. Genel Müdürümüzün bir ifadesi vardır. Hep ‘Maşallah’ diye temenni eder. İnince de ilk onu söyledi. Gözlerindeki ışıltıdan zaten anlaşılıyordu mutluluğu. Sarıldı, kucaklaştık.”

Bu çalışmaları hep beraber yükseltmeliyiz

Savunma sanayiindeki atılımlarla Türkiye’nin çığır açtığını kaydeden Çelik, şöyle konuştu: “İnsanlı hava araçları devri bir süre daha sürecek. Bundan sonraki işler artık daha kritik ve bize daha fazla görev biniyor. Uzun süredir Hava Kuvvetleri’nde görev yapan bir subay olarak birçok operasyonda görev aldım. Burada yapılan bütün iş, memleketimiz ve memleketin savunması için. Dolayısıyla bu işlerin bu ülkede yaşayan herkese faydası var. Bu çalışmaları hep beraber el ele yükseltmeliyiz.”

Pilot Ercan Çelik, Hürjet’in 26 dakikalık ilk uçuşunu Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan ve muhabirimiz Canberk Doğan’a anlattı.

Ailesi ekran başında izledi

Normal bir uçuş günü gibi evden çıktığını anlatan Çelik, “Eşim ve oğlum birkaç gün öncesinden Hürjet’i uçuracağımı biliyordu. Uçuşu başarıyla tamamlayıp eve döndükten sonra, onlar da televizyondan takip ettikleri için çok güzel bir karşılama yaptılar” dedi. Hürjet’i uçurduktan sonra meslektaşlarından da tebrikler aldığını belirten Çelik, “Devrelerimden tebrikler aldım. Çünkü ben bu uçağı uçururken devrelerimi de temsil ediyorum. Dolayısıyla bu gururu birlikte yaşadık” şeklinde konuştu.

Rengi değişti

İlk sınavını başarıyla veren Hürjet’le ilgili sürpriz var. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret edeceği Hürjet için bir sürpriz hazırlandı. Edinilen bilgilere göre, sürpriz Hürjet’in gövde boyasıyla ilgili. Renginde değişiklik beklenen uçağın hangardan farklı bir görünümle çıkması planlanıyor.

Çok konforlu

Ercan Çelik, Hürjet’te pilot için en kritik noktaların özenle tasarlandığını ve konforun ön planda olduğunu söyledi: “Bir pilotun konforunu en çok sağlayan kontrol kumandalarıdır. Sonrasında gaz kolu, uçağın değerlerini gösteren göstergeler, ekranlar çok önemli. Bunlar uçuşta büyük konfor sağladı. Yani son teknolojiyle donatıldığı için pilotun rahatlığı temel alınmış. Çünkü uzun süreler uçuyoruz ve bunun bize yansımaması için titizlikle tasarlandı.”



















