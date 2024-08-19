Türkiye, orman yangınlarına karşı güçlendirdiği hava araçları filosuyla 'Yeşil Vatan'ı alevlere karşı koruyor.

Sıcak havanın da etkisiyle son dönemde yurt genelinde peş peşe orman yangınları çıktı.

İzmir, Muğla, Aydın gibi orman varlığının çok ve sıcaklığın da yüksek olduğu bölgelerde çıkan orman yangınlarına karşı ekipler büyük bir özveriyle mücadele veriyor.

Sahip olduğu yeşil ve orman varlığını tehdit eden yangınlara karşı her geçen gün ekip gücünü daha da genişleten Türkiye, yangın söndürmede etkili rol oynayan hava filosunu da güçlendiriyor.

İletişim Başkanlığından algı operasyonlarını bozan video

Ancak orman yangınlarıyla mücadele üzerinden hükümeti hedef almaya çalışanlar ise Türkiye'nin hava filosunun yetersiz olduğunu iddia ederek 'hava araçları' üzerinden giriştikleri algı operasyonlarına sürekli yenisini ekliyor.

İletişim Başkanlığı ise X hesabından yayımladığı video ile kurulan tuzakları bozan bilgiler paylaştı.

Ormanın Kahramanları'ndan Yeşil Vatan için cansiperane mücadele

Başkanlık yaptığı paylaşımda ülkemizde 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 2 bin 424’ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5 bin 314 yangın çıktığını ve Türkiye'nin sahip olduğu hava araçlarıyla alevlerle mücadele kapsamında 6 bin 887 saat uçuş gerçekleştirdiğini aktardı.

Paylaşımda söz konusu uçuşlarda yangın söndürme helikopterlerinin ve uçaklarının 24 bin 335 sorti yaparak alevleri söndürmek adına havadan 88 bin 345 ton su attığı belirtildi.

Başkanlık paylaşımında, alevlerle mücadele eden ekipleri 'Ormanın Kahramanları' olarak nitelendirerek Yeşil Vatan için cansiperane mücadele ettiklerini vurguladı.





Türkiye’de, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 2.424’ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5.314 yangın çıktı.



Bu yangınlarda ülkemizin sahip olduğu hava araçları 6.887 saat uçuş gerçekleştirdi.



Hava araçları toplamda 24.335 sorti yaptı.



Bu sortilerde… pic.twitter.com/G81OKkFfOw — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 18, 2024







