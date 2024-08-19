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İletişim Başkanlığı orman yangınları üzerinden girişilen algı operasyonlarını bozdu: Yeşil Vatan için cansiperane mücadele

Türkiye, sahip olduğu orman varlığını tehdit eden yangınlara karşı tüm kuvvetiyle alevlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dönemde yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, İletişim Başkanlığı 'hava araçları' üzerinden orman yangınlarıyla ilgili provokasyona girişenlere ders niteliğinde cevap verdi. Başkanlığın X hesabından yapılan paylaşımda 1 Ocak 2024'ten bu yana çıkan toplam 5 bin 314 yangına karşı 6 bin 887 saat uçuş yapıldığı, hava araçlarının 24 bin 335 sorti gerçekleştirerek alevleri söndürmek adına havadan 88 bin 345 ton su attığı belirtildi.

Semih Bozkuş
00:05 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:34 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yurt genelinde çıkan orman yangınlarına hava araçlarıyla müdahale kesintisiz sürüyor.
Yurt genelinde çıkan orman yangınlarına hava araçlarıyla müdahale kesintisiz sürüyor.

Türkiye, orman yangınlarına karşı güçlendirdiği hava araçları filosuyla 'Yeşil Vatan'ı alevlere karşı koruyor.

Sıcak havanın da etkisiyle son dönemde yurt genelinde peş peşe orman yangınları çıktı.

İzmir, Muğla, Aydın gibi orman varlığının çok ve sıcaklığın da yüksek olduğu bölgelerde çıkan orman yangınlarına karşı ekipler büyük bir özveriyle mücadele veriyor.

Sahip olduğu yeşil ve orman varlığını tehdit eden yangınlara karşı her geçen gün ekip gücünü daha da genişleten Türkiye, yangın söndürmede etkili rol oynayan hava filosunu da güçlendiriyor.

İletişim Başkanlığından algı operasyonlarını bozan video

Ancak orman yangınlarıyla mücadele üzerinden hükümeti hedef almaya çalışanlar ise Türkiye'nin hava filosunun yetersiz olduğunu iddia ederek 'hava araçları' üzerinden giriştikleri algı operasyonlarına sürekli yenisini ekliyor.

İletişim Başkanlığı ise X hesabından yayımladığı video ile kurulan tuzakları bozan bilgiler paylaştı.

Ormanın Kahramanları'ndan Yeşil Vatan için cansiperane mücadele

Başkanlık yaptığı paylaşımda ülkemizde 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 2 bin 424’ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5 bin 314 yangın çıktığını ve Türkiye'nin sahip olduğu hava araçlarıyla alevlerle mücadele kapsamında 6 bin 887 saat uçuş gerçekleştirdiğini aktardı.

Paylaşımda söz konusu uçuşlarda yangın söndürme helikopterlerinin ve uçaklarının 24 bin 335 sorti yaparak alevleri söndürmek adına havadan 88 bin 345 ton su attığı belirtildi.

Başkanlık paylaşımında, alevlerle mücadele eden ekipleri 'Ormanın Kahramanları' olarak nitelendirerek Yeşil Vatan için cansiperane mücadele ettiklerini vurguladı.



Alevlere kesintisiz müdahale: Devletin tüm imkanları seferber edildi üç bölgede yangın kontrol altında

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ederken tedbir amacıyla; İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı, 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üç bölgede yangının kontrol altına alındığını açıklarken, "15 Eylül'e kadar alarm durumundayız. Vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Bir çakmak bile çakmayın" diyerek uyardı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.


#Yeşil Vatan
#Ormanın Kahramanları
#Orman Yangını
#Hava Araçları
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